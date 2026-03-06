Necrológicas de hoy, viernes 6 de marzo de 2026

Betelu, Agustin Falleció en Gral Roca a los 36 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos velados en salon Eros de Av Roca 649, recibieron sepultura ayer a las 14:30 Hs en la necrópolis local. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales.

Abram, Pedro Falleció en Gral Roca a los 69 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos, trasladados a Cervantes y velados en sala A de Belgrano 678, recibieron sepultura ayer a las 14:30 Hs en la necrópolis local. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales.

PINCHEIRA, JUAN JAVIER ALFONSO Falleció en Gral. Roca a los 74 años. Su esposa: Clara Alveal. Sus Hijos: Heraldo, Martin y Paola. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6, recibieron sepultura ayer a las 11.30, previo oficio religioso en la capilla del mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO