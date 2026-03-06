Necrológicas de hoy, viernes 6 de marzo de 2026
Las necrológicas del día de hoy, viernes 6 de marzo, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Betelu, Agustin
Falleció en Gral Roca a los 36 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos velados en salon Eros de Av Roca 649, recibieron sepultura ayer a las 14:30 Hs en la necrópolis local. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales.
Abram, Pedro
Falleció en Gral Roca a los 69 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos, trasladados a Cervantes y velados en sala A de Belgrano 678, recibieron sepultura ayer a las 14:30 Hs en la necrópolis local. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales.
PINCHEIRA, JUAN JAVIER ALFONSO
Falleció en Gral. Roca a los 74 años. Su esposa: Clara Alveal. Sus Hijos: Heraldo, Martin y Paola. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6, recibieron sepultura ayer a las 11.30, previo oficio religioso en la capilla del mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
CALDART, SONIA
Con profundo dolor a la distancia, despedimos a nuestra querida tía Sonia, quien deja un vacío inmenso en la vida de quienes la queriamos tanto. Acompañamos en este momento de tanto pesar a su esposo Carlos, su hijo Sergio y a toda la familia. Te recordaremos con todo el amor que supiste brindar. Con cariño por siempre, Martin, Ileana, tus sobrinos nietos Roma y Fausto y familia Canale-Questa.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar