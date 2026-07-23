Becas Progresar: requisitos y novedades para cobrar $35.000 en agosto 2026

En el marco de la planificación del ciclo lectivo y las acreditaciones de la seguridad social, como Becas Progresar, para el segundo semestre del año, el Gobierno nacional ratificó las exigencias académicas para mantener el cobro de las asignaciones educativas.

A través de la Secretaría de Educación y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), se recordó a los estudiantes del régimen Progresar Obligatorio que deben certificar la realización de la actividad de extensión formativa para habilitar la liquidación de las cuotas estímulo adicionales de $35.000. La medida, regulada formalmente por la Resolución 172/2026, busca incentivar la permanencia escolar y la capacitación continua de los jóvenes en todo el país.

Qué son las actividades de extensión formativa de las Becas Progresar de la ANSES

El esquema normativo impulsado por la Secretaría de Educación define a las actividades de extensión formativa como trayectos pedagógicos, complementarios a la currícula escolar habitual. Estas instancias educativas persiguen el objetivo de fortalecer los conocimientos de los alumnos inscriptos en las Becas Progresar administradas por ANSES, promoviendo su desarrollo integral en espacios institucionales.

De acuerdo con lo estipulado en la Resolución 172/2026, estas propuestas pueden organizarse bajo la modalidad presencial o virtual en diversos estamentos estatales o escolares:

Cursos, talleres y seminarios formativos.

Jornadas de capacitación y charlas temáticas.

Muestras educativas y proyectos de extensión a nivel municipal, provincial o nacional.

Esquema de cuotas estímulo de ANSES: cómo se compone el cobro de $35.000

Para aquellos estudiantes secundarios adjudicados en la primera convocatoria del programa, ANSES ejecuta un plan financiero de pagos segmentado que combina desembolsos mensuales con incentivos por cumplimiento de metas.

El diseño del beneficio para los titulares de las Becas Progresar contempla:

8 cuotas mensuales ordinarias : fijadas en $35.000 cada una, sobre las cuales ANSES aplica una retención administrativa del 20% ($7.000). En consecuencia, los estudiantes perciben de forma directa $28.000 al mes.

: fijadas en $35.000 cada una, sobre las cuales aplica una retención administrativa del 20% ($7.000). En consecuencia, los estudiantes perciben de forma directa $28.000 al mes. 2 cuotas estímulo por extensión formativa : importes de $35.000 cada uno, destinados a quienes acrediten la realización de los talleres o cursos requeridos.

: importes de $35.000 cada uno, destinados a quienes acrediten la realización de los talleres o cursos requeridos. 2 cuotas estímulo por rendimiento académico: pagos de $35.000 para los alumnos que finalicen el ciclo lectivo sin adeudar materias.

A diferencia de las mensualidades básicas, las cuotas estímulo otorgadas a los titulares de las Becas Progresar se liquidan de forma íntegra al 100%, sin la deducción del 20% habitual.

Paso a paso: cómo subir el certificado a la plataforma oficial de ANSES antes del plazo límite

Para no perder el derecho a percibir los extras que liquida ANSES, los beneficiarios del programa cuentan con un margen temporal para gestionar la documentación escolar. La Secretaría de Educación estableció que el plazo límite para cargar el comprobante oficial en el sistema vence el próximo 30 de noviembre 2026.

El procedimiento de acreditación se realiza de manera 100% digital a través de los canales institucionales: