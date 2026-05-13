Empleadas domésticas mayo 2026: cómo calcular correctamente el sueldo por 6 horas de trabajo

El esquema salarial del personal de casas particulares transita un mayo 2026 de redefiniciones técnicas. Tras el último acuerdo paritario, el sueldo de empleada doméstica en mayo 2026 no solo se ve afectado por el incremento del 1,6% mensual, sino por un cambio en la metodología de liquidación para quienes cumplen 6 horas de trabajo.

Al superar el umbral de las 24 horas semanales, estas empleadas domésticas entran en un régimen de cálculo proporcional al salario mensual, lo que obliga a los empleadores a realizar una cuenta precisa para evitar deudas previsionales.

En las provincias de Río Negro y Neuquén, este cálculo es aún más sensible, ya que el impacto de la zona desfavorable —ahora fijada en el 31%— eleva el costo de la jornada reducida muy por encima de la media nacional, exigiendo una transparencia total en el recibo de sueldo generado ante ARCA.

¿Cómo se calcula el sueldo de empleada doméstica en mayo 2026 por 6 horas?

Para determinar el sueldo de empleada doméstica en mayo 2026 por una jornada de 6 horas de trabajo diarias (30 horas semanales), ya no se aplica el valor hora simple, sino la proporcionalidad del sueldo mensual.

Según la normativa vigente, al trabajar más de 24 horas por semana, el empleador debe tomar el básico mensual de la categoría y ajustarlo a la carga horaria real.

Para este mes, los valores proporcionales por 6 horas de trabajo (estimando 5 días a la semana) son:

Tareas Generales (Limpieza) : con retiro, el básico proporcional alcanza los $425.692,80.

: con retiro, el básico proporcional alcanza los $425.692,80. Cuidado de Personas (Niñeras) : en la modalidad con retiro, el monto asciende a $456.612,00.

: en la modalidad con retiro, el monto asciende a $456.612,00. Supervisores: para esta categoría, el sueldo por 6 horas diarias se ubica en $508.057,20.

Es fundamental que este sueldo de empleada doméstica en mayo 2026 sea la base sobre la cual se calculen los aportes y contribuciones. Al superar las 16 horas semanales, la cuota de ARCA que vence este mes se sitúa en su escalafón máximo ($37.571,05 para mayores de 18 años), garantizando la cobertura plena de la ART y la obra social.

Empleadas domésticas: adicionales obligatorios para las 6 horas de trabajo en la Patagonia

El sueldo de empleada doméstica en mayo 2026 en la Patagonia debe contemplar los ítems territoriales que rigen por ley. Para quienes cumplen 6 horas de trabajo en el sur argentino, el recibo de sueldo debe desglosar obligatoriamente la antigüedad y el plus regional.

Zona Desfavorable (31%): tras el último acuerdo, este adicional subió un punto. Debe aplicarse sobre el básico proporcional de las 6 horas de trabajo. Antigüedad (1%): se calcula un 1% extra por cada año de servicio cumplido con el mismo empleador desde septiembre de 2020. Horas Extras: si la jornada de 6 horas de trabajo se extiende ocasionalmente un sábado después de las 13:00 o un feriado, el recargo es del 100%.

Mantener la formalidad en el sueldo de las empleadas domésticas en mayo 2026 es la única garantía para un vínculo laboral seguro. Ante la cercanía del aguinaldo de junio 2026, una liquidación correcta ahora simplificará el cálculo del sueldo anual complementario el mes que viene.

La transparencia ante ARCA protege al hogar de futuros litigios y asegura que la trabajadora reciba los beneficios de la reforma laboral vigente, que prioriza la bancarización y el registro electrónico de cada peso abonado.