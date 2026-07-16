Dot Conecta en Bariloche: un evento que busca acercar la inteligencia artificial y la innovación a los jóvenes

Las expectativas para esta primera edición son altas y la intención es que no sea un evento aislado.

Bariloche será sede este 18 de julio de una nueva edición de Dot Conecta, un encuentro orientado a jóvenes emprendedores, estudiantes y personas interesadas en las nuevas tecnologías. El evento, que nació en General Roca, apuesta por acercar herramientas vinculadas a la inteligencia artificial, las criptomonedas y la transformación digital a través de experiencias prácticas y exposiciones de especialistas.

La jornada se desarrollará en Open Work, en Moreno 370, y reunirá a referentes de distintos sectores para mostrar cómo la tecnología ya forma parte de actividades tan diversas como las finanzas, el desarrollo de software y la gastronomía.

Un evento nacido en General Roca que busca crecer en la región

El creador y organizador de Dot Conecta, Emilio Mangas, explicó que la iniciativa surgió con una idea muy clara: crear un espacio pensado para los jóvenes emprendedores de la región.

«Dot Conecta nace de una necesidad de querer tener un evento propio en la ciudad de Roca que nos represente a los jóvenes emprendedores», señaló.

La llegada a Bariloche, contó, fue posible gracias al vínculo con el equipo de Open Work, el espacio de coworking donde se realizará la actividad.

«Elegimos Bariloche por una amistad con el dueño de Open Work. Él también veía la falta de información en varios temas relacionados con la tecnología y nos invitó a ser parte», explicó.

Inteligencia artificial: una herramienta para el futuro laboral

Uno de los ejes principales de la jornada será la inteligencia artificial. Sin embargo, desde la organización buscan que los asistentes comprendan que esta tecnología va mucho más allá de plataformas conocidas como ChatGPT.

«La idea hoy es mostrarles a los jóvenes que la inteligencia artificial no es solo ChatGPT y derrumbar el mito de que la IA nos viene a reemplazar», sostuvo Mangas.

Para el organizador, el verdadero desafío está en aprender a utilizar estas herramientas y adaptarse a un mercado laboral que cambia constantemente.

«La IA no nos va a dejar sin trabajo, pero alguien que sabe utilizarla seguramente sí», afirmó.

Los temas fueron elegidos según el interés de los jóvenes

Además de inteligencia artificial, el encuentro abordará criptomonedas y el uso de la tecnología aplicada a distintos sectores, entre ellos la gastronomía.

Según explicó Mangas, los contenidos surgieron luego de analizar cuáles eran los temas que más despertaban interés en Bariloche.

«Dentro del estudio que hicimos en Bariloche, los temas elegidos fueron criptomonedas, inteligencia artificial y cómo se introduce la tecnología al ámbito gastronómico», indicó.

El evento contará con las exposiciones del asesor financiero Aníbal Glaniver, el bartender y cocinero Ezequiel Fritler, quien hablará sobre inteligencia artificial aplicada a la gastronomía, y el desarrollador de software Alejandro Barkasz.

El desafío es vencer el miedo a las nuevas tecnologías

Para el organizador, uno de los principales obstáculos es que muchos jóvenes conocen superficialmente estas herramientas, pero todavía no se animan a profundizar.

«La demanda que vemos entre los jóvenes es que saben el dos por ciento de cada tema y cuesta mucho sacarlos de su zona de confort para que vean todo lo que hay relacionado con estas tecnologías. El miedo a lo nuevo se ve bastante», aseguró.

Bariloche, una ciudad con gran potencial

Mangas considera que Bariloche reúne condiciones ideales para convertirse en una sede permanente del evento, tanto por su comunidad local como por la cantidad de estudiantes y visitantes que recibe durante todo el año.

«Bariloche reúne todo lo necesario para hacer este tipo de eventos. Nos sorprendió la presencia de público extranjero, muchísimo público local y también muchos estudiantes que se sumaron a ser parte de la experiencia», destacó.

El objetivo es consolidarse en Bariloche y seguir creciendo

Las expectativas para esta primera edición son altas y la intención es que no sea un evento aislado.

«Nos gusta muchísimo Bariloche y sabemos que es una ciudad súper importante para nuestra provincia, así que apuntamos fuerte a hacer una base ahí y que este sea el primero de muchos eventos», expresó.

Mientras tanto, Dot Conecta ya piensa en su próxima edición en General Roca.

«El próximo paso de Dot es volver a casa y con un campeón del mundo», adelantó Mangas.

Finalmente, resumió la misión del proyecto: «El objetivo siempre es el mismo: ser el evento que todos los roquenses esperan y, en el proceso, ir dejando huellas en otras ciudades».