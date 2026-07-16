Presupuesto 2026: el Gobierno readecuó partidas por DNU para áreas clave

En una decisión de fuerte impacto fiscal para lo que resta del año, el Gobierno nacional oficializó una reestructuración del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026. El presidente Javier Milei, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 594/2026 firmado en acuerdo general de ministros, ordenó reasignar de manera inmediata partidas multimillonarias hacia diversos sectores de la administración pública nacional para evitar el resentimiento de prestaciones que se encontraban al límite de su capacidad financiera.

La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial, se justificó técnicamente bajo la premisa de garantizar el normal funcionamiento del Estado nacional.

«De no realizarse la adecuación del presupuesto de forma inmediata, peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales cuyo responsable es el Estado Nacional», advierte el texto oficial en sus considerandos. Todos los detalles de las transferencias están en el Anexo 1 del decreto, en sus 186 páginas.

Oxígeno para las universidades y asistencia alimentaria de emergencia

El sector de la educación superior concentra el mayor volumen de recursos asignados en esta ampliación. A través de las planillas del Ministerio de Capital Humano, se inyectaron $1.308.648 millones de pesos destinados de manera exclusiva a las universidades nacionales para financiar gastos de funcionamiento y, fundamentalmente, atender la pauta salarial de los docentes y no docentes de todo el país. En esa misma línea, la cartera educativa nacional sumó un refuerzo de $26.664 millones para el pago de las Becas.

La contención social es otra de las prioridades que destaca la reforma presupuestaria. El Gobierno dispuso una ampliación de $624.308 millones de pesos para el programa de Políticas Alimentarias de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, un fondo crítico orientado a amortiguar la vulnerabilidad social en las provincias.

Fondos para Anses y el sistema de salud pública

En materia de seguridad social, el DNU contempla una transferencia específica de $286.580 millones de pesos que se destinará de manera directa a la Anses para el financiamiento de programas previsionales bajo su órbita. Asimismo, la nueva normativa fija en su Artículo 2° un crédito presupuestario por un total de $409.342 millones de pesos que será asignado al programa de Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales, administrado por el mismo organismo descentralizado.

Por último, el rediseño de las cuentas públicas nacionales reservó partidas de alivio para el sistema de salud pública federal. El ministerio de Salud incrementó los giros corrientes para los hospitales bajo la modalidad SAMIC, otorgando al prestigioso Hospital Garrahan una partida extraordinaria de $103.966 millones de pesos para asegurar sus insumos y el normal desarrollo de sus prestaciones pediátricas durante la segunda mitad de 2026.

Subsidios a la luz y financiamiento de la obra nuclear más grande del país

El último gran bloque de la reforma se enfocó en las partidas energéticas, donde la secretaría de Energía de la Nación habilitó transferencias de gastos corrientes por un total de $638.395 millones de pesos para la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). El dinero está destinado a mitigar el costo del sistema de generación eléctrica nacional y sostener el esquema de subsidios tarifarios.

Inmediatamente relacionado con el sector, el Gobierno nacional asignó $53.000 millones de pesos de gastos de capital a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) con el objetivo de continuar las obras de construcción del Reactor RA-10, el proyecto de investigación nuclear civil y producción de radioisótopos medicinales más ambicioso de la Argentina en las últimas décadas.

Partida millonaria para la SIDE y reestructuración en Defensa

Las planillas anexas del decreto revelan un importante incremento en los recursos destinados a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), organismo que funciona bajo la órbita de la Presidencia de la Nación. La central de espías recibió un refuerzo total de $49.261 millones de pesos para su programa de información e inteligencia. Dentro de este paquete de fondos, se autorizaron $7.466 millones bajo el concepto de Gastos Reservados, mientras que más de $17.865 millones se computarán como gastos de capital destinados a la compra de equipamiento informático, de comunicaciones y mobiliario de oficina.

Por su parte, el ministerio de Defensa nacional recibió diversas readecuaciones de partidas para las Fuerzas Armadas. El Ejército Argentino sumó $294 millones de pesos y la Fuerza Aérea incorporó $159 millones, en ambos casos destinados a planes de alistamiento operacional.

En tanto, el Estado Mayor Conjunto (EMCO) recibió un refuerzo de $2.325 millones. La Armada Argentina, por el contrario, experimentó una fuerte compensación interna de recursos: el Gobierno recortó $6.400 millones de sus partidas de funcionamiento y adiestramiento general, pero le transfirió exactamente ese mismo monto al programa de Sanidad Naval para garantizar la cobertura de salud de su personal.

Decreto 594/2026