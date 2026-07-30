Derrumbe en los Siete Lagos: permanece cortada la Ruta 40 y estiman varios días de trabajos

Un importante derrumbe de barro, árboles y rocas de gran porte mantiene totalmente interrumpido el tránsito sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo de Siete Lagos, a unos tres kilómetros de San Martín de los Andes. Según informó Vialidad Nacional, la circulación continuará suspendida durante varias jornadas debido a la magnitud del deslizamiento y al riesgo de nuevos desprendimientos.

Permanece interrumpido el tránsito en la Ruta 40

El corte afecta el kilómetro 2208,7 de la Ruta 40, donde desde la madrugada de este jueves trabajan de manera conjunta equipos de Vialidad Nacional junto a organismos nacionales, provinciales y municipales para remover el material que quedó sobre la calzada.

De acuerdo con el organismo, la prioridad durante la mañana fue habilitar un paso provisorio sobre la banquina destinado exclusivamente al tránsito de vehículos de emergencia, con el objetivo de garantizar la respuesta ante eventuales incidentes en la zona.

En el operativo participan Vialidad Nacional, la Dirección de Protección Civil, las áreas de Tránsito e Hidráulica del municipio de San Martín de los Andes, la Administración de Parques Nacionales a través del Parque Nacional Lanín, Gendarmería Nacional, la Policía del Neuquén, la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo de la provincia y Vialidad Provincial.

Para las tareas se desplegaron una motoniveladora, cargadoras frontales, una retroexcavadora y varios camiones destinados tanto a la remoción del derrumbe como al relleno de la banquina para consolidar el paso de emergencia.

Además, técnicos realizaron una inspección de la ladera donde se produjo el deslizamiento y detectaron importantes grietas que podrían provocar nuevos derrumbes, especialmente ante el pronóstico de lluvias y nevadas para los próximos días.

En ese marco, personal del área de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) del Parque Nacional Lanín recorrió la parte superior del sector para evaluar posibles cursos de agua e inestabilidades del terreno que representen un riesgo para los operarios.

Ante este escenario, Vialidad Nacional recomendó evitar la circulación por la zona hasta nuevo aviso, respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar y consultar el estado de las rutas antes de emprender un viaje, especialmente en el marco de la temporada invernal. La habilitación del tránsito dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas y de la estabilidad del terreno.