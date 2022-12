Nochebuena y Navidad: conocé cómo estará el tiempo en la Región

Hoy se estrenó una nueva estación del año y, con el período de transición de la primavera al verano, comienzan las dudas sobre cómo estará el tiempo para las fiestas. En nuestra región, al norte de la Patagonia, se registraron altas temperaturas y, en algunas zonas, se presentaron inestabilidades durante las última semana. Enterate cómo cuál es el pronóstico para el próximo sábado y domingo.

Se acerca el fin de semana de festejos por Nochebuena y Navidad. Ante estas fechas de celebración también comienzan a rondar las clásicas preguntas sobre cómo estará el panorama al aire libre en Río Negro y Neuquén. ¿Se podrá armar la mesa afuera o adentro?

Las lluvias no serán un problema presente en estas fiestas. Se espera una Nochebuena relativamente cálida en gran parte de las provincias, incluso muy agradable en ciudades de la Línea Sur. En cambio, para el lunes 25 comienzan a crecer las ráfagas. ¡Mirá el detalle!

Sábado de Nochebuena

– LOS VALLES: CALUROSO. MIN: 16 °C – MAX: 28 °C. Despejado. Viento del Noreste (20 a 27 km/h, con ráfagas de 47 km/h).

– LOS LAGOS: AGRADABLE. MIN: 4°C – MAX: 24 °C. Despejado. Viento del Este rotando al Norte (10 a 5 km/h).

– COSTA ATLÁNTICA: CÁLIDO. MIN: 16° C – MAX: 23° C. Mayormente despejado. Viento del sureste (15 a 30 km/h, con ráfagas 44 km/h).

– LÍNEA SUR: CÁLIDO. MIN: 11° C – MAX: 24° C. Despejado. Viento del Norte rotando al Noroeste (15 km/h, con ráfagas 34 km/h).

Domingo de Navidad

– LOS VALLES: CALUROSO. MIN: 18 °C – MAX: 32 °C. Despejado. Viento del Noreste (23 km/h, con ráfagas de 51 km/h).

– LOS LAGOS: AGRADABLE. MIN: 10°C – MAX: 28°C. Despejado. Viento al Noreste (11 km/h, con ráfagas de 20 km/h).

– COSTA ATLÁNTICA: CÁLIDO. MIN: 17° C – MAX: 32° C. Mayormente despejado. Viento del Noroeste (27 km/h , con ráfagas de 47 km/h)

– LÍNEA SUR: CÁLIDO. MIN: 16° C – MAX: 29° C. Despejado. Viento del Noroeste (22 km/h, con ráfagas de 50 km/h).

Fuente: AIC