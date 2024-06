Una médica de Cipolletti tuvo un fuerte accidente y busca a quien la salvó: «tengo que abrazarlo y decirle gracias»

Una médica de Cipolletti sufrió un fuerte accidente, quedó golpeada y atrapada en el vehículo, pero un hombre salió a socorrerla. Fue quién alertó a la ambulancia, Policía y Bomberos para que pueda ser rescatada. Durante la espera, el hombre la acompañó en todo momento y la médica lo busca para agradecerle a la persona que la salvó.

Natalia Fernández, una médica conocida en Cipolletti, tuvo un fuerte accidente y salió gracias a un hombre llamado Osvaldo. La profesional posteó que quiere agradecerle lo que hizo en un momento complejo: «tengo que abrazarlo y decirle gracias».

«Desde ayer puedo decir que festejo otra vez mi cumpleaños. Hoy a pesar de los dolores físicos no tengo más que gratitud a todos que estuvieron en uno de los peores momentos que me tocó pasar. Pero sobre todo, a un señor que creo se llama Osvaldo que se acercó en el minuto cero», inició el posteo en redes Natalia Fernández.

La profesional relató que «me contuvo, me calmó, me pedía que le diera la manito entre las latas retorcidas. Me decía que no me duerma que le contara quién era, y se quedó cuidándome y atendiéndome en todo momento mientras se juntaba la gente».

Afirmó que fue el hombre quién llamó a los bomberos, la ambulancia y la policía, y que «nunca se separó de mi lado, ni me soltó la mano y me asistió en toda la confusión y desconsuelo en el que estaba«.

«Quiero encontrarlo Osvaldo, no sé si puedo decir que me salvaste la vida, pero me haces creer en ella. En que hay gente que se puede comprometer con un desconocido sin ningún tipo de beneficio. Creer en que hay gente hermosa y amorosa que le pone el cuerpo, el tiempo y el amor que otro necesita. Qué puede empatizar con un sufriente desinteresadamente», sostuvo la médica.

Por último, pidió ayuda para encontrar al hombre. «Tengo que abrazarlo y decirle gracias por hacerme creer, aún en momentos difíciles, alguien puede parar su mini mundo para estar para otro. Ayúdenme a encontrarlo».