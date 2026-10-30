Empleadas domésticas: cuánto se cobra por 4 horas semanales en noviembre 2026, según la categoría

Respaldada por la Resolución 6/2026 y sus precisiones en la Resolución 7/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), la grilla salarial vigente para empleadas domésticas establece un incremento directo del 1,6% para noviembre 2026, al que se acopla, de manera simultánea, la integración definitiva del 25% restante del bono de agosto.

De este modo, los salarios de empleadas domésticas por 4 horas en noviembre 2026 oscilan entre $16.682,08 y $21.356,32 por semana según la tarea desempeñada, fijando una pauta obligatoria que, en Río Negro y Neuquén, debe complementarse con los adicionales territoriales de ley.

Escala por categoría: los salarios de empleadas domésticas por 4 horas en noviembre 2026 y el valor por hora

El cuadro regulatorio homologado por la autoridad laboral determina importes mínimos e infranqueables, calculados sobre módulos de cuatro horas continuas o discontinuas a lo largo de la semana:

Personal para tareas generales (Limpieza, lavado y tareas cotidianas) : el turno de cuatro horas semanales se sitúa en $16.682,08 con retiro (a razón de $4.170,52 por hora) y alcanza los $17.788,44 sin retiro ($4.447,11 la hora).

: el turno de cuatro horas semanales se sitúa en $16.682,08 con retiro (a razón de $4.170,52 por hora) y alcanza los $17.788,44 sin retiro ($4.447,11 la hora). Asistencia y cuidado de personas (Niñeras y cuidadores de adultos mayores) : por cuatro horas semanales corresponden $17.788,44 con retiro ($4.447,11 la hora) y $19.674,64 sin retiro ($4.918,66 por hora).

: por cuatro horas semanales corresponden $17.788,44 con retiro ($4.447,11 la hora) y $19.674,64 sin retiro ($4.918,66 por hora). Caseros : para quienes habitan en la propiedad donde trabajan, el módulo de cuatro horas cotiza en $17.788,44 ($4.447,11 por hora).

: para quienes habitan en la propiedad donde trabajan, el módulo de cuatro horas cotiza en $17.788,44 ($4.447,11 por hora). Personal para tareas específicas (Cocineros y oficios técnicos) : la retribución por cuatro horas se fija en $18.782,36 con retiro ($4.695,59 por hora) y en $20.375,28 sin retiro ($5.093,82 por hora).

: la retribución por cuatro horas se fija en $18.782,36 con retiro ($4.695,59 por hora) y en $20.375,28 sin retiro ($5.093,82 por hora). Supervisores (Coordinación y control del personal): la cúspide del escalafón percibe $19.693,76 con retiro ($4.923,44 por hora) y $21.356,32 sin retiro ($5.339,08 por hora).

Conforme a la Ley 26.844, quienes se desempeñan bajo esta modalidad de contratación reducida deben cobrar sus haberes al concluir cada jornada de labor o al cierre de cada semana, según lo estipulado contractualmente entre las partes.

Empleadas domésticas: adicionales obligatorios y recargo del 31% en Río Negro y Neuquén

En el ámbito geográfico de las provincias patagónicas, los montos mínimos de convenio no representan el número final de bolsillo, ya que deben complementarse con suplementos específicos:

Plus por zona desfavorable del 31% : aplica de forma directa y acumulativa sobre el jornal básico devengado en Río Negro, Neuquén , La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones.

: aplica de forma directa y acumulativa sobre el jornal básico devengado en , La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones. Adicional por antigüedad: añade un 1% extra por cada año de permanencia continua computado desde septiembre 2020 en adelante, alcanzando hasta un 6% de recargo sobre la remuneración base.

Ambos conceptos deben registrarse, de forma desagregada, dentro de la liquidación emitida ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).