Aumentan la luz y el gas desde noviembre: cuánto impactará en las facturas

Las tarifas de electricidad subirán un 3,57% y las de gas un 2,17% desde el domingo 1 de noviembre. Los nuevos porcentajes surgen de los cuadros tarifarios publicados este viernes por los organismos reguladores.

En el caso de la electricidad, el incremento alcanza únicamente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que en el resto de las provincias los ajustes dependen de los entes reguladores locales.

Luz y gas: anunciaron nuevos aumentos y prorrogaron los descuentos en noviembre

De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Energía, la actualización representa un aumento de $1.700 en las facturas de los usuarios del AMBA. Sin embargo, para tres de cada cuatro hogares el impacto promedio rondaría los $1.150. Por su parte, el gas natural tendrá un incremento promedio del 2,17% en todo el país.

Además, desde Energía informaron que se prorrogó el consumo base bonificable de electricidad en 200 kWh, el mismo límite que se mantuvo durante septiembre y octubre. El cronograma original establecía que el bloque sería de 150 kWh entre septiembre y noviembre.

También continuará la bonificación general del 50%, junto con un 25% extraordinario. De esta manera, los usuarios que cumplan con los requisitos de los Subsidios Eléctricos Focalizados (SEF) tendrán un descuento total del 75% sobre el consumo de energía.

En cuanto al gas natural, se extenderá la bonificación general del 50%, que también se aplicó en octubre, pese a que el cronograma original del SEF contemplaba eliminarla. A ese beneficio se sumará un 24,25% extraordinario, por lo que el descuento total llegará al 74,25%.

La tarifa de electricidad se actualiza mensualmente a partir de una fórmula que contempla la variación de los precios mayoristas (IPIM) y los precios al consumidor (IPC).

Desde la Secretaría de Energía explicaron que el incremento de noviembre responde principalmente a la suba del IPIM, vinculada con el impacto de los costos de la guerra en Medio Oriente.