Otra zona de Roca se inundó también por la rotura de un caño

Hoy por la mañana los vecinos ubicados sobre la calle 9 de Julio Rosario de Santa Fé se encontraron con una gran pérdida de agua que alcanzó a cubrir la mitad de las calles, debido a la rotura de un caño. La situación también se repitió sobre La Plata y Chaco, provocando el enojo de los vecinos.

El hecho se generó por la rotura de un caño sobre la calle Rosario de Santa Fé y el agua alcanzó a cubrir casi cinco cuadras, hasta la Damas Patricias.

La pérdida de agua comenzó sobre la calle Rosario de Santa Fe. Foto: Andres Maripe.

Una de las vecinas apuntó que «al parecer» solo era agua, porque no sentía olor. La situación no suele ser común en la zona. «Solo el año pasado tuvimos problemas con las cloacas y había un olor insoportable, pero a los dos días lo vinieron a arreglar», apuntó la mujer.

Otro vecino que vive sobre la 9 de Julio apuntó que «hace mucho no pasaba» y que el problema no le afectó debido a que el líquido no llegó a su hogar y tampoco tenía olor.

Pérdida de cloacas en el centro de Roca

El centro de Roca se vio afectado por el desborde de agua de cloacas sobre la Avenida Roca e Irigoyen. El olor inundó el camino hasta la calle Buenos Aires.

El equipo de DIARIO RÍO NEGRO se acercó al lugar y observ´que el problema ya se solucionó.