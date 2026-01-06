Pago anual de tasas municipales en Viedma: qué descuentos hay, quiénes pueden acceder y hasta cuándo

Los contribuyentes de Viedma ya pueden acceder a descuentos por el pago anticipado de tasas municipales. La Municipalidad habilitó las modalidades anual y semestral, que permiten obtener rebajas del 25% y el 18%, respectivamente.

El beneficio alcanza a las tasas de Limpieza y Conservación de la Vía Pública y al Impuesto al Baldío, y estará disponible hasta el 27 de febrero. Para acceder, es requisito estar al día con las obligaciones municipales. Sin embargo, quienes tengan deudas podrán regularizarlas y luego incorporarse al plan dentro del mismo plazo.

Los pagos pueden realizarse de manera online, a través de la Ventanilla Digital (ventanilla.viedma.gob.ar) o desde el sitio oficial del municipio, y también en forma presencial en la sede de Roca 146.

Las boletas llegan por mail y recomiendan revisar los datos

Como parte de la campaña, el Municipio comenzó a enviar las boletas en formato digital a los correos registrados por cada contribuyente, con el objetivo de agilizar los trámites. Por eso se recomienda mantener actualizado el mail de contacto.

Quienes no reciban aún sus facturas electrónicas pueden registrarse en la Ventanilla Digital o realizar consultas por correo a direcrentas@viedma.gob.ar o por WhatsApp.