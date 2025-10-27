Pasos fronterizos a Chile: guía de estado y requisitos para hoy, 27 de octubre 2025

¿Vas a viajar a Chile hoy, lunes 27 de octubre 2025? Antes de salir a la ruta, es fundamental chequear el estado actualizado de los pasos fronterizos que conectan desde Neuquén y Río Negro. Para evitar demoras y no tener sorpresas en la Aduana, revisá acá los horarios de apertura y cierre, el estado de las rutas y toda la documentación obligatoria para cruzar.

Pasos de Neuquén y Río Negro a Chile: estado y demoras hoy, lunes 27 de octubre 2025

Lunes 27 de octubre 2025. Este es el parte oficial del estado de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro para hoy: repasalo acá, actualizado. A continuación, consultá la información actualizada sobre el tránsito, las posibles demoras en Aduana, el pronóstico del clima en alta montaña y cuáles son los requisitos obligatorios para salir de Argentina.

Paso Pino Hachado hoy: lunes 27 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal. Atención de 8 a 19.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Icalma hoy: lunes 27 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal. Horario de egreso: de 8 a 19 | Horario de ingreso: de 8 a17.

: Posible formación de hielo en calzada. Portación obligatoria de cadenas.

Paso Hua Hum hoy: lunes 27 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal. Horario habilitado de 8 a 20.

ATENCIÓN : Llovizna intermitente. Posible formación de hielo.

: Llovizna intermitente. Posible formación de hielo. Portación obligatoria de cadenas.

Paso Mamuil Malal (ex Tromen) hoy: lunes 27 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal. Horario de atención: de 8 a 20.

: Posible formación de hielo. Portación obligatoria de cadenas.

Paso Cardenal Samoré hoy: lunes 27 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal: de 8 a 19.

: Calzada húmeda, posible formación de hielo en sectores. Pronóstico de nieve en cotas altas. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Pichachen hoy: lunes 27 de octubre 2025

PASO CERRADO al tránsito en general hasta fines de octubre 2025 .

: podría habilitarse en los próximos días. Se esperan confirmaciones esta semana.

Documentación, horarios y rutas: la guía clave para cruzar a Chile el lunes 27 de octubre 2025 desde Neuquén y Río Negro

Lunes 27 de octubre 2025: Si cruzás hoy por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades provinciales recordaron que los usuarios de los pasos deben:

prever el viaje de acuerdo a los horarios de ingreso de Chile .

propias de la época. consultar con antelación el estado de rutas y pasos antes de emprender el cruce.

¿Cómo está el clima en los pasos a Chile hoy, lunes 27 de octubre 2025?

Lunes 27 de octubre 2025. Personal de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) indicó que el pronóstico para la zona de lagos anticipa:

Tiempo con nubosidad variable, levemente inestable.

Descenso de la temperatura en el inicio de la semana.

Inestable y con lluvias débiles en zona cordillerana.

Cómo circular en los pasos a Chile hoy: rutas y requisitos del auto este lunes 27 de octubre 2025

Vialidad Nacional en Argentina indica, este lunes 27 de octubre 2025: