Pasos fronterizos a Chile: recomendaciones y estado hoy, domingo 31 de agosto 2025
Acá, el estado actualizado de los pasos fronterizos Argentina-Chile: este domingo 31 de AGOSTO 2025, repasá acá las condiciones y las recomendaciones oficiales, si salís hoy desde la Patagonia.
El pronóstico de nevadas débiles para la cordillera de Neuquén y Río Negro genera hoy inconvenientes en el tránsito hacia los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile desde el norte de la Patagonia, este domingo 31 de agosto 2025.
Ante las advertencias para circular, repasamos a continuación el reporte diario de los pasos fronterizos hacia Chile, horarios, documentación que pueden solicitarte y tips para cruzar sin problemas, con información oficial de este domingo 31 de agosto 2025.
Pasos fronterizos: ¿Cómo están los cruces de Argentina a Chile este domingo 31 de agosto 2025?
DOMINGO 31 DE AGOSTO 2025: Revisá acá el estado de los pasos internacionales de Chile a Argentina, y viceversa. Toda la información oficial, detallada uno por uno, para un cruce sin demoras.
Paso Pino Hachado: domingo 31 de agosto 2025
- PASO HABILITADO en horario normal, transitable con precaución.
- Sectores con hielo y sectores con baches. Animales sueltos.
- Equipos operando.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Icalma: domingo 31 de agosto 2025
- PASO HABILITADO en horario normal, transitable con precaución.
- Horario: ARG – 9 a 18 / CHI – 8 a 17.
- Probable formación de hielo.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Hua Hum: domingo 31 de agosto 2025
- PASO HABILITADO en horario normal, transitable con precaución.
- Centro de frontera habilitado. Dos horarios de barcaza.
- Visibilidad reducida por neblina.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Mamuil Malal (ex Tromen): domingo 31 de agosto 2025
- PASO HABILITADO en horario normal, transitable con precaución.
- Horario: ARG – 9 a 19.
- Posible formación de hielo.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Cardenal Samoré: domingo 31 de agosto 2025
- PASO HABILITADO en horario normal, transitable con precaución.
- Calzada despejada y húmeda, baja adherencia.
- Posible formación de hielo.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Pichachen: domingo 31 de agosto 2025
- PASO CERRADO al tránsito en general.
- Inhabilitado para circular a partir de abril 2025, por conclusión de temporada estival.
- Se espera el anuncio de la reapertura del paso para el periodo estival 2025-2026.
Pronóstico del tiempo: ¿Cómo está el clima en la cordillera de Neuquén y Río Negro este domingo 31 de agosto 2025?
Personal de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que este domingo 31 de agosto 2025 el pronóstico para la zona de lagos adelanta:
- Cielo mayormente cubierto durante este domingo.
- Temperaturas mínimas bajo cero al inicio de la semana.
- Nevadas débiles en los próximos días.
- Viento de hasta 66 kilómetros por hora.
Consideraciones para circular por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile: domingo 31 de agosto 2025
Si circulás hoy por los pasos fronterizos que conectan Argentina Con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades de Vialidad Nacional advierten este domingo 31 de agosto 2025:
- Consultar la página de Vialidad Provincial Neuquén y de Vialidad Nacional para obtener información actualizada sobre el estado de las rutas y los pasos fronterizos, especialmente en invierno.
- Chequear los horarios de atención y el estado de cada paso fronterizo antes de viajar, ya que pueden estar sujetos a cambios por condiciones climáticas o mantenimiento.
- Para cruzar la frontera, se requiere la documentación necesaria (DNI o pasaporte vigente), por lo que se solicita tenerla a mano.
