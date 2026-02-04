Pensiones No Contributivas: todo lo que cobras en febrero 2026 con aumento y bono incluido

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia la segunda semana de febrero 2026 con el pago de los nuevos haberes para las Pensiones No Contributivas (PNC), que llegan con una actualización automática por movilidad.

En este segundo mes del año, el haber base para las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez se sitúa en $251.478,05 en febrero 2026. A esta cifra se le suma la continuidad del bono extraordinario de $70.000, totalizando un ingreso de $321.478,05 para los beneficiarios que perciben el monto mínimo.

El calendario de cobro de ANSES en febrero 2026 presenta una particularidad: los pagos se concentran en la primera quincena para evitar solapamientos con los feriados nacionales de Carnaval.

Montos confirmados: cuánto percibe cada categoría de Pensiones No Contributivas en febrero 2026

El ajuste del 2,85% impacta de manera diferenciada según el tipo de prestación no contributiva. Tras la suma del refuerzo previsional, los valores finales de cobro quedan conformados de la siguiente manera:

Pensión por Invalidez y Vejez : el haber neto es de $251.478,05, alcanzando los $321.478,05 con el bono de $70.000 incluido.

: el haber neto es de $251.478,05, alcanzando los con el bono de $70.000 incluido. Pensión para Madres de 7 hijos : esta categoría equivale a una jubilación mínima , por lo que el monto total escala a $429.254,35 (haber de $359.254,35 más el refuerzo).

: esta categoría equivale a una , por lo que el monto total escala a (haber de $359.254,35 más el refuerzo). Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): los beneficiarios de la PUAM perciben el 80% del haber mínimo, situándose en $287.403,48. Con el bono, el total a cobrar es de $357.403,48.

Calendario de pagos Pensiones No Contributivas febrero 2026: fechas por terminación de DNI

Para garantizar un acceso ordenado a los fondos, ANSES distribuyó las fechas de cobro de las Pensiones No Contributivas durante la segunda semana del mes, agrupando los documentos de la siguiente forma:

DNI terminados en 0 y 1 : lunes 9 de febrero 2026.

: lunes 9 de febrero 2026. DNI terminados en 2 y 3 : martes 10 de febrero 2026.

: martes 10 de febrero 2026. DNI terminados en 4 y 5 : miércoles 11 de febrero 2026.

: miércoles 11 de febrero 2026. DNI terminados en 6 y 7 : jueves 12 de febrero 2026.

: jueves 12 de febrero 2026. DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de febrero 2026.

Es importante recordar que el bono se acredita de forma automática en la misma cuenta y fecha que el haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales ante el organismo.