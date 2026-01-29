El bono a jubilados cumple dos años congelado en $70.000 y ya perdió más del 60% de su poder adquisitivo

El bono adicional de $ 70.000 que cobran jubilados y pensionados con haberes mínimos cumple dos años sin actualización y ya perdió más del 60% de su poder adquisitivo. El gobierno de Javier Milei, apuesta a su licuación como una de las herramientas para reducir el gasto público real y sostener el superávit fiscal.

Esta suma extra fue creada en 2019 durante la administración de Alberto Fernández, dado que la fórmula de actualización de jubilaciones y pensiones era desbordada por la inflación.

Al llegar a la Casa Rosada en diciembre de 2023, Milei aplicó una devaluación que disparó la inflación al 20% en enero de 2024 y 13% en febrero. Para paliar la situación elevó el monto heredado del bono de $ 55.000 a $ 70.000 a partir de marzo de ese año.

Este jueves el Poder Ejecutivo Nacional publicó el decreto por el cual confirmó que en febrero esa suma se mantiene en $ 70.000, con lo cual se cumplen 24 meses sin ajuste.

Entre marzo de 2024 y enero de 2025 la inflación acumulada se estima en el orden de 112% en enero y 114% en febrero.

La decisión golpea directamente a los sectores de más bajos ingresos jubilatorios.

El sueldo para quienes están en la base de la pirámide salarial será en febrero de $ 359.254,35, tras aplicar la suba de 2,84% correspondiente a la inflación de noviembre. Con los $ 70.000 adicionales la jubilación de bolsillo pasa a ser de $ 429.254,35.

Si se compara con lo cobrado en enero, el aumento real que cada jubilado o pensionado percibirá será de 2,37%, consolidando una nueva poda en el poder adquisitivo de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina.

Otro dato que grafica el impacto de la falta de actualización es que en marzo de 2024 el bono representaba el 34,24% de un haber mínimo y enero de 2026 es de 16,31%.

El panorama es más desalentador aún para lo que resta del año, dado que el presupuesto 2026 aprobado por el Parlamento no contempla la actualización de este aporte extra. Para mantener el poder de compra de hace dos años, esta suma debiera estar en el orden de los $ 180.000.

Cabe apuntar otro detalle: el tope a cobrar de quienes perciben bono es de $ 429.254,35. Esto quiere decir que un jubilado cuyo haber sea de, por ejemplo, $ 429.253,35 sólo cobrará un $ 1 adicional.

Además, el bono alcanza también a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas (PNC). Para estos grupos, que cobran el 80% y el 70% de una jubilación mínima respectivamente, la dependencia del bono es aún mayor y, por ende, el impacto del congelamiento es más severo.

En plena puja con los gobernadores antes de las elecciones, el Congreso votó una ley con un aumento adicional para jubilados del 7% y un aumento del bono a $ 110.000. Milei acusó a la oposición de querer “voltear” al gobierno al atacar el equilibrio fiscal y la veto. Luego de cerradas negociaciones con gobernadores dialoguistas logró aval legislativo para sostenerlo.

El gobierno eligió al sistema previsional como una de las principales variables de ajuste. Impuso que la actualización sea tan solo por inflación pasada, lo cual implica que hasta que no se realice otra modificación los haberes jubilatorios no recuperarán terreno contra la inflación.

Uno de los argumentos que más se escucha en el gobierno y entre los defensores de esta política, es que la mayor parte de los jubilados que cobran la mínima ingresaron al sistema por moratorias que desfinanciaron al sistema.

Especialistas en cuentas públicas explican que actualizar el bono conforme a la inflación representaría un costo fiscal estimado en 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI). Al evitar este ajuste, el Gobierno logra un ahorro directo que contribuye a financiar el superávit financiero.

El gasto previsional es el rubro más voluminoso del presupuesto nacional, representando históricamente cerca del 40% del gasto primario.

El presupuesto de este año también contempla un recorte drástico en otras partidas sensibles del sistema de seguridad social para garantizar las metas de superávit.

Se prevé una reducción nominal del 45% en los fondos destinados al pago de sentencias judiciales firmes de ANSES —pasando de $390.000 millones a poco más de $212.000 millones— y proyecta una disminución de 153.000 beneficiarios en las pensiones por invalidez laboral.

Estas cifras exponen que la estrategia de ahorro fiscal no solo descansa en la licuación de los ingresos corrientes de quienes cobran la mínima, sino también en el diferimiento de deudas históricas del organismo previsional con los jubilados que ganaron juicios por reajustes.

Corresponsalía Buenos Aires.