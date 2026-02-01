ANSES: cuánto cobrarán los titulares de la PUAM en febrero 2026 con el nuevo aumento y bono

Las pensiones y jubilaciones se gestionan en las oficinas de ANSES.-

Los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) percibirán en febrero de 2026 una mejora directa en sus haberes. Tras aplicarse el ajuste del 2,8% basado en el índice de inflación, sumado a la continuidad del bono extraordinario, los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) verán reflejado un nuevo piso de ingresos.

Este incremento tiene como objetivo sostener el poder de compra de los adultos mayores de 65 años que no cuentan con los 30 años de aportes necesarios para la jubilación ordinaria.

El detalle de los montos: ¿cuánto se cobra en febrero?

La PUAM equivale legalmente al 80% de una jubilación mínima. Para el segundo mes del año, el esquema de pago se desglosa de la siguiente manera:

Haber mensual base: $287.403,47

$287.403,47 Bono de refuerzo: $70.000,00

$70.000,00 Total a cobrar en febrero: $357.403,47

Además del componente económico, el beneficio mantiene la cobertura médica obligatoria a través de PAMI, el derecho al cobro de asignaciones familiares y el pago del aguinaldo en los meses correspondientes.

Calendario de pagos confirmado por ANSES

El cronograma de depósitos se rige por la terminación del DNI y, para los titulares de la PUAM, las fechas coinciden con quienes perciben el haber mínimo:

DNI terminados en 0: 9 de febrero

9 de febrero DNI terminados en 1: 10 de febrero

10 de febrero DNI terminados en 2: 11 de febrero

11 de febrero DNI terminados en 3: 12 de febrero

12 de febrero DNI terminados en 4: 13 de febrero

13 de febrero DNI terminados en 5: 18 de febrero

18 de febrero DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

19 de febrero DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero

Para los casos en los que el monto total a percibir supere el haber mínimo (debido a la acumulación de otras prestaciones), el calendario de pago se trasladará a la semana del 23 al 27 de febrero.

Requisitos para acceder a la PUAM

Recordamos que esta prestación es vitalicia y está destinada a personas de 65 años o más (tanto varones como mujeres) que no cuentan con una jubilación ni pensión. Para acceder, ANSES realiza una evaluación socioeconómica y exige mantener la residencia en el país.