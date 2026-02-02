Salario Mínimo en febrero 2026: nuevos montos y cómo afectan a jubilaciones y pensiones

A partir de este lunes 2 de febrero 2026, comienza a regir el nuevo esquema salarial para los trabajadores registrados en Argentina. Según lo dispuesto en la Resolución 9/2025, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) experimenta una actualización que lo eleva a $346.800 para quienes cumplen una jornada legal completa.

Este incremento del Salario Mínimo en febrero 2026 forma parte de un cronograma escalonado que se extenderá hasta agosto, buscando amortiguar el impacto de la inflación en los sectores de menores ingresos y en los beneficiarios de la Seguridad Social.

Nuevos montos del Salario Mínimo en febrero 2026: salario mensualizado y valor hora

La actualización del Salario Mínimo en febrero 2026 define dos valores críticos para el mercado laboral formal:

Trabajadores mensualizados : el ingreso mínimo pasa de $341.000 a $346.800.

: el ingreso mínimo pasa de $341.000 a $346.800. Trabajadores jornalizados : el valor de la hora de trabajo se fija en $1.734 como piso obligatorio.

: el valor de la hora de trabajo se fija en $1.734 como piso obligatorio. Proyección a marzo: y se encuentra definido que el próximo mes el SMVM alcanzará los $352.400, con una hora de $1.762.

Nuevos montos del Salario Mínimo en febrero 2026: el impacto en jubilaciones y pensiones junto al bono de $70.000

El incremento del Salario Mínimo tracciona hacia arriba los haberes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que este mes también reciben un ajuste del 2,85%.

Jubilación mínima : el haber se ubica en $359.254,35. Al sumarse el bono de refuerzo de $70.000, el ingreso total llega a $429.254,34.

: el haber se ubica en $359.254,35. Al sumarse el bono de refuerzo de $70.000, el ingreso total llega a $429.254,34. Jubilación máxima : se establece en $2.417.441,64 (sin acceso al bono de refuerzo).

: se establece en $2.417.441,64 (sin acceso al bono de refuerzo). PUAM: la Pensión Universal para el Adulto Mayor queda en $287.403,48, alcanzando los $357.403,48 tras la inclusión del bono adicional.

Nuevos montos del Salario Mínimo en febrero 2026: asignaciones y Prestación por Desempleo

El SMVM también redefine los topes y montos de las asignaciones familiares y el seguro de desempleo: