Salario Mínimo en febrero 2026: nuevos montos y cómo afectan a jubilaciones y pensiones
El Gobierno de Javier Milei oficializó el nuevo piso salarial a partir de febrero 2026, que asciende a $346.800 este mes. La suba, establecida por la Resolución 9/2025, ajusta automáticamente los haberes mínimos de ANSES, la AUH y las prestaciones por desempleo.
A partir de este lunes 2 de febrero 2026, comienza a regir el nuevo esquema salarial para los trabajadores registrados en Argentina. Según lo dispuesto en la Resolución 9/2025, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) experimenta una actualización que lo eleva a $346.800 para quienes cumplen una jornada legal completa.
Este incremento del Salario Mínimo en febrero 2026 forma parte de un cronograma escalonado que se extenderá hasta agosto, buscando amortiguar el impacto de la inflación en los sectores de menores ingresos y en los beneficiarios de la Seguridad Social.
Nuevos montos del Salario Mínimo en febrero 2026: salario mensualizado y valor hora
La actualización del Salario Mínimo en febrero 2026 define dos valores críticos para el mercado laboral formal:
- Trabajadores mensualizados: el ingreso mínimo pasa de $341.000 a $346.800.
- Trabajadores jornalizados: el valor de la hora de trabajo se fija en $1.734 como piso obligatorio.
- Proyección a marzo: y se encuentra definido que el próximo mes el SMVM alcanzará los $352.400, con una hora de $1.762.
Nuevos montos del Salario Mínimo en febrero 2026: el impacto en jubilaciones y pensiones junto al bono de $70.000
El incremento del Salario Mínimo tracciona hacia arriba los haberes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que este mes también reciben un ajuste del 2,85%.
- Jubilación mínima: el haber se ubica en $359.254,35. Al sumarse el bono de refuerzo de $70.000, el ingreso total llega a $429.254,34.
- Jubilación máxima: se establece en $2.417.441,64 (sin acceso al bono de refuerzo).
- PUAM: la Pensión Universal para el Adulto Mayor queda en $287.403,48, alcanzando los $357.403,48 tras la inclusión del bono adicional.
Nuevos montos del Salario Mínimo en febrero 2026: asignaciones y Prestación por Desempleo
El SMVM también redefine los topes y montos de las asignaciones familiares y el seguro de desempleo:
- AUH: el monto total por cada hijo es de $129.096. Los titulares perciben mensualmente el 80% ($103.276,80), mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta.
- AUH con discapacidad: la asignación mensual asciende a $420.354.
- Seguro de Desempleo: el piso mínimo de esta prestación se fija en $173.400 (50% del SMVM), mientras que el tope máximo iguala el salario mínimo vigente de $346.800.
