ANSES: estos son los montos finales, con aumentos, y el calendario de pagos de febrero 2026
Con el aumento del 2,85%, el organismo actualizó los haberes para jubilados, AUH y asignaciones. Cuánto se cobra con el bono de $70.000 y cómo queda el cronograma por los feriados de Carnaval.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos valores que rigen desde este mes. Tras la aplicación del incremento basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los haberes de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares recibieron un ajuste del 2,85%.
Este esquema de movilidad garantiza que las prestaciones sigan la evolución de la inflación. A continuación, el detalle de cuánto cobrará cada beneficiario y las fechas clave de un calendario que se verá modificado por los feriados del 16 y 17 de febrero.
Jubilaciones y pensiones: el impacto del bono
El sector previsional recibe el aumento del 2,85% y la continuidad del refuerzo económico para los haberes más bajos.
- Jubilación Mínima: $359.254,35.
- Bono Extraordinario: $70.000.
- Mínimo garantizado en febrero: $429.219,42.
- Haber máximo: $2.417.441,63.
- PUAM: $287.403,48.
- PNC (Invalidez/Vejez): $251.453,59.
AUH y Asignaciones Familiares: ¿cuánto se cobra?
Con la Resolución 23/2026, los montos de las asignaciones quedan establecidos de la siguiente manera (valores brutos):
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.082,71.
- Asignación por Embarazo (AUE): $121.818,42.
- Asignación Familiar (menores ingresos): $64.554.
- Hijo con Discapacidad (base): $210.186.
Se mantiene el tope de ingresos individual de $2.646.379. Si un integrante del grupo familiar supera esta cifra, el beneficio se suspende automáticamente.
Calendario de pagos de febrero 2026
Debido a los feriados de Carnaval (lunes 16 y martes 17), el cronograma presenta traslados en las fechas de cobro.
Jubilados (Haber Mínimo) y AUH
- DNI terminados en 0: 9 de febrero
- DNI terminados en 1: 10 de febrero
- DNI terminados en 2: 11 de febrero
- DNI terminados en 3: 12 de febrero
- DNI terminados en 4: 13 de febrero
- DNI terminados en 5: 18 de febrero
- DNI terminados en 6: 19 de febrero
- DNI terminados en 7: 20 de febrero
- DNI terminados en 8: 23 de febrero
- DNI terminados en 9: 24 de febrero
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI 0 y 1: 9 de febrero
- DNI 2 y 3: 10 de febrero
- DNI 4 y 5: 11 de febrero
- DNI 6 y 7: 12 de febrero
- DNI 8 y 9: 13 de febrero
Jubilados que superan la mínima
- DNI 0 y 1: 23 de febrero
- DNI 2 y 3: 24 de febrero
- DNI 4 y 5: 25 de febrero
- DNI 6 y 7: 26 de febrero
- DNI 8 y 9: 27 de febrero
