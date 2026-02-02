ANSES: estos son los montos finales, con aumentos, y el calendario de pagos de febrero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos valores que rigen desde este mes. Tras la aplicación del incremento basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los haberes de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares recibieron un ajuste del 2,85%.

Este esquema de movilidad garantiza que las prestaciones sigan la evolución de la inflación. A continuación, el detalle de cuánto cobrará cada beneficiario y las fechas clave de un calendario que se verá modificado por los feriados del 16 y 17 de febrero.

Jubilaciones y pensiones: el impacto del bono

El sector previsional recibe el aumento del 2,85% y la continuidad del refuerzo económico para los haberes más bajos.

Jubilación Mínima: $359.254,35.

$359.254,35. Bono Extraordinario: $70.000.

$70.000. Mínimo garantizado en febrero: $429.219,42 .

. Haber máximo: $2.417.441,63.

$2.417.441,63. PUAM: $287.403,48.

$287.403,48. PNC (Invalidez/Vejez): $251.453,59.

AUH y Asignaciones Familiares: ¿cuánto se cobra?

Con la Resolución 23/2026, los montos de las asignaciones quedan establecidos de la siguiente manera (valores brutos):

Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.082,71.

$129.082,71. Asignación por Embarazo (AUE): $121.818,42.

$121.818,42. Asignación Familiar (menores ingresos): $64.554.

$64.554. Hijo con Discapacidad (base): $210.186.

Se mantiene el tope de ingresos individual de $2.646.379. Si un integrante del grupo familiar supera esta cifra, el beneficio se suspende automáticamente.

Calendario de pagos de febrero 2026

Debido a los feriados de Carnaval (lunes 16 y martes 17), el cronograma presenta traslados en las fechas de cobro.

Jubilados (Haber Mínimo) y AUH

DNI terminados en 0: 9 de febrero

9 de febrero DNI terminados en 1: 10 de febrero

10 de febrero DNI terminados en 2: 11 de febrero

11 de febrero DNI terminados en 3: 12 de febrero

12 de febrero DNI terminados en 4: 13 de febrero

13 de febrero DNI terminados en 5: 18 de febrero

18 de febrero DNI terminados en 6: 19 de febrero

19 de febrero DNI terminados en 7: 20 de febrero

20 de febrero DNI terminados en 8: 23 de febrero

23 de febrero DNI terminados en 9: 24 de febrero

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0 y 1: 9 de febrero

9 de febrero DNI 2 y 3: 10 de febrero

10 de febrero DNI 4 y 5: 11 de febrero

11 de febrero DNI 6 y 7: 12 de febrero

12 de febrero DNI 8 y 9: 13 de febrero

Jubilados que superan la mínima