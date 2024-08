Pensiones No Contributivas bajo investigación: verificá si cumplís los requisitos para cobrar en septiembre 2024

El gobierno de Javier Milei acudió ante la Justicia para solicitar la investigación de entrega de las Pensiones No Contributivas en las que se han detectado irregularidades, durante los últimos años. Por esa razón, muchas personas beneficiarias de ANSES se pueden encontrar con que en septiembre 2024 no cobren los montos mensuales correspondientes. Por esa razón, repasamos cuáles son los requisitos para acceder a las PNC en este período.

Pensión por invalidez: cuáles son los requisitos de ANSES en septiembre 2024

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad o invalidez están destinadas a personas que se encuentren imposibilitadas, en virtud de su condición de salud y vulnerabilidad social, para la plena inclusión, según indica ANSES en su página.

Estos son los requisitos:

* Ser argentino nativo, o naturalizado, residente en el país. Si sos extranjero, deberás acreditar una residencia mínima continuada en el país de 10 años. En el caso de solicitantes menores de edad, el requisito se probará mediante la residencia mínima continuada en el país de 3 años por parte de sus padres, madres o tutores.

* Tener menos de 65 años de edad.

* No podés estar recibiendo una jubilación o pensión.

* Sólo se evaluarán los ingresos de tu grupo familiar si sos menor de edad. En ese caso, los ingresos de tu padre, madre o tutor no podrán ser superiores a 4 jubilaciones mínimas.

* Si vivís en Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis, La Pampa, Neuquén o Tierra del Fuego, además del CMO tenés que presentar el informe catastral con sello del organismo emisor a tu nombre (o de tu cónyuge/conviviente) o, si tenés menos de 18 años, a nombre de tus padres o tutor.

Pensión para madres de siete hijos: cuáles son los requisitos de ANSES en septiembre 2024

La Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete o más hijos es una prestación mensual y vitalicia, que se entrega sin importar su edad ni el estado civil de la solicitante, informa ANSES en su página.

Estos son los requisitos:

* Ser argentina o naturalizada (mínimo un año de residencia en el país).

* Si sos extranjera, haber residido en el país al menos durante 15 años.

* No ser titular de una jubilación, pensión o retiro, de carácter contributivo o no contributivo, otorgado por cualquier régimen previsional.

* No estar cobrando una Asignación Familiar por Hijo, Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo.

* No poseer bienes, ingresos, ni recursos de otra naturaleza que permitan tu subsistencia ni la de tu grupo familiar, ni parientes obligados a prestar alimentos.

* Tu cónyuge o concubino puede ser titular de un beneficio previsional, pero no de una pensión por vejez o de una pensión por invalidez de carácter no contributivo.

En caso de fallecimiento, tienen derecho a cobrar la pensión de ANSES la persona viuda o concubino incapacitado o los hijos menores de edad o con discapacidad sin límite de edad.

Pensiones por vejez: cuáles son los requisitos de ANSES en septiembre 2024

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez están destinadas a personas de 70 años o más, sin cobertura previsional o no contributiva, explica ANSES. Actualmente, solo se otorga la versión de Pensión Única Para Adultos Mayores (PUAM).

Estos son los requisitos:

* Tener 70 o más años de edad.

* Ser argentino nativo o naturalizado, residente en el país. En este último caso debe haber residido en el país al menos durante 5 años antes de realizar la solicitud.

* Las personas extranjeras deben haber residido en el país al menos durante 40 años antes de realizar la solicitud.

* No cobrar, ni el titular ni su cónyuge, una jubilación, pensión o retiro de carácter contributivo o no contributivo, otorgado por cualquier régimen previsional.

* No poseer bienes, ingresos ni recursos de otra naturaleza que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar conviviente, ni parientes obligados a prestar alimentos.

* No encontrarse detenido a disposición de la Justicia.

* En el caso de un matrimonio, la pensión por vejez se tramitará solamente en favor de uno de los cónyuges.

*La ausencia definitiva del país hará perder el derecho al beneficio, desde el momento en que se tome conocimiento de ello.

Pensiones para personas con HIV: cuáles son los requisitos de ANSES en septiembre 2024

La Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES para personas con HIV es una prestación destinada a personas viviendo con esta enfermedad y/o hepatitis B y/o C, que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica, según señala ANSES.

Estos son los requisitos:

* Tener 18 años de edad y residir en el país al momento de solicitar la prestación.

* Las personas argentinas naturalizadas o extranjeras deben contar con un mínimo de 5 años de residencia continuada en el país y al momento de la solicitud.

* Tener acreditado el diagnóstico en el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud del Ministerio de Salud al momento de solicitar esta prestación.

* Aprobar la evaluación socioeconómica.

Por su parte, ANSES advierte que:

* Tus ingresos mensuales no pueden ser superiores al valor equivalente de un Salario Mínimo Vital y Móvil (actualmente en $254.231,91).

* Los ingresos de todo tu grupo familiar (cónyuge o conviviente), junto a los tuyos, no pueden superar el valor equivalente de tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles.