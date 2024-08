Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad: qué otras ayudas brinda la prestación de ANSES

A pesar de estar bajo investigación, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o por discapacidad siguen siendo de las más solicitadas ante ANSES, dado que además del aporte económico brindan otras herramientas a las personas que las cobran. Las repasamos a continuación.

Qué otros beneficios tienen las Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad de ANSES

Además de recibir el aporte económico mensualmente, los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad tienen otras facilidades que buscan evitar que estas personas se queden fuera del sistema social y económico.

Así, los beneficiarios de pensiones por discapacidad o invalidez cuentan también con la cobertura médica social integral para quien es titular de la prestación y su familia, además de sumarse el cobro de los montos correspondientes a las asignaciones familiares y de ayuda escolar.

Cómo acceder a la Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez en agosto 2024, a través de ANSES

En su sitio oficial, ANSES explicó que la Pensión No Contributiva por Invalidez es para acompañar a las personas con discapacidad que se encuentren en situación de vulnerabilidad social. Esta prestación es compatible con el trabajo y la solicitud se puede tramitar a través de Mi Anses web, con la app Mi Anses. Para ello se debe:

* Ingresar a Mi Anses con tu CUIL y Clave de Seguridad Social. Si no tenés clave podés crearla en el momento.

* Solicitar la Pensión No Contributiva por Invalidez. En el menú de Mi Anses seleccioná Solicitud de Prestaciones > Pensión No Contributiva por Invalidez y seguí los pasos. Una vez iniciada la pensión podrás realizar el seguimiento y otras gestiones a través de Mi Anses o la app.

La Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez también se puede solicitar de manera presencial, con turno previo, recordó ANSES.

¿Cuándo cobro?: el cronograma de pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC) de agosto 2024

Así avanza el calendario de pagos de ANSES, para el abono de las Pensiones No Contributivas (PNC) de agosto 2024:

Documentos terminados en 2 y 3: viernes 9 de agosto de 2024

Documentos terminados en 4 y 5: lunes 12 de agosto de 2024

Documentos terminados en 6 y 7: martes 13 de agosto de 2024

Documentos terminados en 8 y 9: miércoles 14 de agosto de 2024