Pensiones No Contributivas: ANSES confirma aumento y calendario de pagos para mayo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el esquema operativo para mayo 2026, aplicando la fórmula de movilidad mensual que se rige por la inflación de marzo. Según lo dispuesto en la Resolución 349/2025, las Pensiones No Contributivas (PNC) experimentarán una actualización técnica del 3,38%, cifra que surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) procesado con dos decimales.

Este ajuste, sumado a la permanencia del refuerzo previsional, busca sostener el poder de compra de los sectores más vulnerables. El cronograma, organizado por la terminación del DNI, permitirá que los titulares de las Pensiones No Contributivas accedan a sus haberes de forma escalonada en las entidades bancarias de todo el país a partir de la segunda semana de mayo 2026.

ANSES: montos confirmados para las Pensiones No Contributivas en mayo 2026

Con la nueva actualización de ANSES, los valores de las Pensiones No Contributivas presentan cambios significativos en sus escalas. El esquema de haberes con el bono de $70.000 incluido quedará conformado de la siguiente manera:

PNC por Discapacidad y Vejez : el haber sube a $275.221,87, alcanzando un total de $345.221,87 con el bono.

: el haber sube a $275.221,87, alcanzando un total de $345.221,87 con el bono. PNC para Madres de 7 hijos: al ser equivalente a una jubilación mínima, el monto se eleva a $393.174,10, totalizando $463.174,10 con el refuerzo de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Es importante recordar que las madres de siete hijos mantienen además la compatibilidad con la Tarjeta Alimentar, beneficio que el Ministerio de Capital Humano liquida de forma automática para quienes tienen menores a cargo.

Calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas para mayo 2026

ANSES ratificó que el inicio de las acreditaciones para las Pensiones No Contributivas se producirá el próximo lunes 11 de mayo 2026. El orden de cobro, distribuido según la terminación del documento nacional de identidad, es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1 : lunes 11 de mayo 2026.

: lunes 11 de mayo 2026. DNI terminados en 2 y 3 : martes 12 de mayo 2026.

: martes 12 de mayo 2026. DNI terminados en 4 y 5 : miércoles 13 de mayo 2026.

: miércoles 13 de mayo 2026. DNI terminados en 6 y 7 : jueves 14 de mayo 2026.

: jueves 14 de mayo 2026. DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo 2026.

A partir del primer día de pagos, los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas podrán consultar su recibo de haberes digital a través de la plataforma Mi ANSES. Para ello, solo es necesario contar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, lo que permite verificar de manera anticipada el desglose del aumento y la acreditación del bono correspondiente a mayo 2026.