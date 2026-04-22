La nueva ley de Discapacidad: incompatibilidad entre pensiones y trabajo formal

El escenario para los beneficiarios de la previsión social en Argentina se encamina hacia una transformación profunda. El Poder Ejecutivo ingresó al Senado el proyecto de Ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, una iniciativa que busca desmantelar el sistema actual de convivencia entre asistencia y empleo.

Bajo la nueva normativa impulsada por la Secretaría de Discapacidad, se establece una barrera infranqueable: la incompatibilidad absoluta entre la percepción de una Pensión No Contributiva y el desempeño en el mercado laboral formal.

Esta medida, que marca un quiebre con la flexibilidad vigente, pretende reordenar el gasto público y priorizar la asistencia exclusivamente para quienes acrediten una incapacidad total para generar ingresos propios.

Pensiones No Contributivas: el fin de la compatibilidad laboral según la Secretaría de Discapacidad

Hasta el momento, la legislación permite que los titulares de una Pensión No Contributiva (PNC) mantuvieran el beneficio siempre que sus ingresos laborales no superaran los dos salarios mínimos.

Sin embargo, el nuevo proyecto de la Secretaría de Discapacidad elimina de cuajo esta posibilidad. Según el texto oficial, la pensión pasará a ser estrictamente incompatible con cualquier vínculo laboral registrado.

Este cambio ha despertado una fuerte preocupación en organizaciones civiles, ya que obliga al beneficiario a una elección binaria: o se mantiene bajo el ala de la Secretaría de Discapacidad con un haber equivalente al 70% de la jubilación mínima, o se inserta en el mercado laboral renunciando definitivamente a la protección previsional.

El argumento oficial sostiene que la pensión por invalidez laboral debe responder, por definición, a una imposibilidad de trabajar, por lo que el empleo formal invalidaría la naturaleza misma del beneficio.

Pensiones No Contributivas: reempadronamiento ante la Secretaría de Discapacidad y cruce con ANSES

Para operativizar esta incompatibilidad, la Secretaría de Discapacidad lanzará un reempadronamiento obligatorio que funcionará como un «censo de supervivencia» del beneficio. Los titulares de Pensiones No Contributivas tendrán un plazo de 90 días para actualizar su información médica y socioeconómica. Aquellos que no cumplan con este trámite verán suspendidos sus pagos de forma automática por parte de la ANSES.

La fiscalización no será únicamente declarativa. La Secretaría de Discapacidad coordinará con ANSES y ARCA (ex AFIP) un cruce de datos en tiempo real. Si el sistema detecta que un beneficiario ha sido dado de alta en la seguridad social por un empleador, la suspensión del pago de la PNC será preventiva e inmediata, sin necesidad de auditoría previa. Este esquema busca reducir drásticamente el padrón, que actualmente alcanza los 1,2 millones de personas.

Pensiones No Contributivas: impacto en los haberes y auditorías de la Secretaría de Discapacidad

Además de la incompatibilidad laboral, el proyecto ratifica que el monto de la prestación seguirá anclado al 70% de la jubilación mínima que paga ANSES. No obstante, se eliminan los plus por zona desfavorable o por grados específicos de invalidez, estandarizando el beneficio en todo el país.

La Secretaría de Discapacidad defiende esta unificación como un acto de equidad y transparencia frente a lo que consideran un crecimiento desmedido y «fraudulento» de las partidas presupuestarias en las últimas dos décadas.

Las auditorías de la Secretaría de Discapacidad serán periódicas y obligatorias. En caso de que un beneficiario deje de cumplir con los requisitos socioeconómicos —como la posesión de bienes que demuestren capacidad económica—, la autoridad de aplicación podrá dar de baja la prestación.

Con este nuevo marco legal, el Gobierno pretende que la Pensión No Contributiva deje de ser un complemento de ingresos y vuelva a su concepción original de asistencia mínima para la subsistencia.