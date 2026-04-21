El Gobierno impulsa auditorías y suspensiones en Pensiones No Contributivas: lo que necesitás saber

El escenario de las prestaciones sociales en Argentina enfrenta una reforma estructural de gran escala. El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, una iniciativa que otorga nuevas facultades de control a la Secretaría de Discapacidad.

El argumento central del Gobierno reside en la evolución histórica del padrón: de 76.000 beneficiarios en 2003 se pasó a 1,2 millones en 2023. Ante este incremento, la nueva normativa busca establecer un filtro técnico riguroso que asegure que las Pensiones No Contributivas (PNC) lleguen efectivamente a quienes cumplen con los requisitos médicos y socioeconómicos vigentes, eliminando cualquier margen de irregularidad administrativa.

Pensiones No Contributivas: auditorías obligatorias y el rol fiscalizador de la Secretaría de Discapacidad

El eje central de la propuesta es la instauración de auditorías periódicas y obligatorias para todos los titulares de pensiones por invalidez laboral. La Secretaría de Discapacidad será el organismo encargado de coordinar estas revisiones, que no se limitarán a la evaluación médica, sino que incluirán un seguimiento integral de la situación del beneficiario.

Para lograr una fiscalización efectiva, el proyecto prevé un esquema de cooperación tecnológica sin precedentes. La Secretaría de Discapacidad realizará cruces de información constantes con ANSES, ARCA (ex AFIP) y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).

Este monitoreo en tiempo real permitirá detectar de forma inmediata si un beneficiario posee bienes, ingresos o vínculos laborales que resulten incompatibles con la percepción de la prestación no contributiva.

Suspensiones preventivas de las Pensiones No Contributivas: el nuevo protocolo de la Secretaría de Discapacidad

Una de las modificaciones más controvertidas del proyecto es la implementación de suspensiones preventivas automáticas. Según el texto enviado al Congreso, ante la detección de una inconsistencia en los cruces de datos, la Secretaría de Discapacidad podrá interrumpir el pago del beneficio de manera inmediata, antes de iniciar el proceso de descargo o revisión profunda.

Este cambio de paradigma administrativo —donde la suspensión precede al análisis detallado— busca frenar el erario público ante presuntos fraudes de manera veloz.

Sin embargo, desde diversos sectores sociales se advierte sobre el impacto que esta medida podría tener en personas con discapacidad que dependen exclusivamente de la Pensión No Contributiva para su subsistencia diaria, especialmente en casos donde las inconsistencias puedan derivar de errores sistémicos de información.

Pensiones No Contributivas: reordenamiento de las PNC y criterios de la Secretaría de Discapacidad

El proyecto de ley no solo busca auditar, sino también redefinir los criterios de acceso. La Secretaría de Discapacidad enfatiza que la pensión por invalidez laboral debe responder a una incapacidad real y verificable para la generación de ingresos en el mercado formal.

Por ello, la normativa ratifica la incompatibilidad de la prestación con cualquier tipo de empleo registrado, eliminando márgenes de tolerancia previos.

Con esta reforma, el Gobierno pretende que la Secretaría de Discapacidad recupere la capacidad de gestión sobre un presupuesto que representa una parte significativa del gasto en seguridad social. La transparencia en el padrón y la modernización de los métodos de auditoría son los pilares con los que el oficialismo espera obtener el aval legislativo para transformar definitivamente el sistema de asistencia por discapacidad en el país.