Pensiones No Contributivas (PNC) con novedades: cuándo llega el próximo aumento de ANSES

Las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES llegan con aumentos en agosto 2024.-

Esta semana se liquidan las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES de julio 2024, con el aumento acorde a la inflación de mayo 2024 según la nueva fórmula de movilidad que implementó el gobierno nacional. En este contexto, se estima que los pensionados tendrán un nuevo incremento con los haberes de agosto 2024.

De esta manera, se espera la medición del Índice de Precios (IPC) de junio 2024 que emite INDEC mensualmente para determinar los aumentos en las pensiones y jubilaciones de agosto 2024, que se estima que estará en el 5% mensual, incluyendo a las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES.

ANSES: qué jubilaciones y pensiones aumentan durante agosto 2024

Así, con la implementación de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, las siguientes prestaciones de ANSES recibirán aumentos en agosto 2024:

* Jubilaciones.

* Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

* Pensiones No Contributivas (madre de 7 hijos, invalidez, vejez).

* Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE).

* Prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

* Pensiones por fallecimiento y veteranos de Malvinas.

El incremento previsto para jubilaciones y pensiones de ANSES no impactará en los adicionales no remunerativos, sino que lo hará en los haberes básicos de todas las prestaciones. Se espera que en breve, además, se anuncie si habrá o no bono para este sector de la población, tal como se han liquidado en los últimos meses.

Cómo sigue el pago a Pensiones No Contributivas en julio 2024

El calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES de julio 2024 se conformó así, considerando el feriado del 9 de julio:

* Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: lunes 8 de julio de 2024.

Feriado martes 9 de julio: Día de la Independencia.

Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 10 de julio de 2024.

Documentos terminados en 4 y 5: jueves 11 de julio de 2024.

Documentos terminados en 6 y 7: jueves 11 de julio de 2024.

Documentos terminados en 8 y 9: viernes 12 de julio de 2024.