Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES: conocé quiénes pueden pedirlas aún, en agosto 2024

Las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES pueden gestionarse durante agosto 2024.-

ANSES mantiene las Pensiones No Contributivas (PNC) como una herramienta para contener a un sector de la población argentina que no ha hecho aportes al sistema previsional, por diferentes razones, con el objetivo de brindar ingresos a este grupo que, de otra forma, no los tiene.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES son distintas a las pensiones comunes, que también paga el organismo previsional, ya que en estas es requisito no tener aportes de ningún tipo para el Estado, en actividad laboral, por diversos motivos.

Quién puede pedir una Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES durante agosto 2024

Teniendo en cuenta los requisitos de entrega de las Pensiones No Contributivas (PNC), ANSES no contempla la cantidad de años trabajados por la persona solicitante de la prestación, sino que evalúa, considera y pondera la vulnerabilidad de los beneficiarios al momento del pedido ante el organismo.

Entre las Pensiones No Contributivas (PNC) que entrega ANSES se destacan aquellas que se otorgan por vejez, para madres de siete hijos, y por discapacidad o incapacidad: estas últimas son las más solicitadas ante ANSES, por las características de la prestación, ubicándose por encima del 75% de los pedidos.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES pueden gestionarse de manera sencilla, acorde a las necesidades de cada uno de quienes realicen el trámite. Inicialmente, puede consultarse la especificidad de cada una de ellas a través de la página web oficial del organismo previsional.

ANSES: qué jubilaciones y pensiones aumentan durante agosto 2024

Con la implementación de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, las siguientes prestaciones de ANSES recibirán aumentos en agosto 2024:

* Jubilaciones.

* Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

* Pensiones No Contributivas (madre de 7 hijos, invalidez, vejez).

* Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE).

* Prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

* Pensiones por fallecimiento y veteranos de Malvinas.

El incremento previsto para jubilaciones y pensiones de ANSES no impactará en los adicionales no remunerativos, sino que lo hará en los haberes básicos de todas las prestaciones. Se espera que en breve, además, se anuncie si habrá o no bono para este sector de la población, tal como se han liquidado en los últimos meses.