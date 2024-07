Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES: ¿por qué no cobré el bono en julio 2024?

Esta semana, se cerró el cronograma de pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES, con montos que incluyeron el aumento establecido por la nueva movilidad jubilatoria y el bono de 70 mil pesos, que el gobierno nacional incorporó a las sumas de julio 2024.

Sin embargo, el bono de 70 mil pesos incluido en las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES y las jubilaciones de julio 2024 tenía un tope, tal como en ocasiones anteriores. Si bien no habrían alcanzado a los beneficiarios de estas prestaciones por el monto de sus haberes, podría haber excepciones y te contamos cuáles son.

Cómo se pagó el bono para las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES durante julio 2024

ANSES había señalado que el tope para recibir el bono de 70 mil pesos en julio 2024 se instaló en 285.622 pesos, considerado el monto de las jubilaciones mínimas con el extra mensual anunciado por el gobierno nacional.

Pero las Pensiones No Contributivas (PNC) que paga ANSES ascendieron a $220.906,57 durante julio 2024, para los beneficiarios por invalidez y vejez, si se tiene en cuenta que se abonan $150.906,57 de haber con los $70.000 de bono durante julio 2024.

Por su parte, quienes cobraron las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES para madres de siete hijos cobraron un total de $285.580,82, compuesto por $215.580,82 de haber mínimo con los $70.000 del bono de julio 2024.

Así, en todos los casos, el bono alcanzó a la mayoría de los beneficiarios de este aporte previsional, excepto algunas situaciones extraordinarias que, en este caso, superen el haber mínimo de las jubilaciones contemplado para julio 2024.

Qué jubilaciones y pensiones de ANSES aumentan durante agosto 2024

Tras la implementación de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, las siguientes prestaciones de ANSES recibirán aumentos en agosto 2024:

* Jubilaciones.

* Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

* Pensiones No Contributivas (madre de 7 hijos, invalidez, vejez).

* Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE).

* Prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

* Pensiones por fallecimiento y veteranos de Malvinas.

El incremento previsto para jubilaciones y pensiones de ANSES no impactará en los adicionales no remunerativos, sino que lo hará en los haberes básicos de todas las prestaciones. Se espera que en breve, además, se anuncie si habrá o no bono para este sector de la población, tal como se han liquidado en los últimos meses.