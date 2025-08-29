La Anses oficializó el aumento que recibirán las Pensiones No Contributivas en septiembre 2025. Además de la suba, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos continuarán recibiendo el bono de hasta 70 mil pesos. ¿Querés saber si sos beneficiario de una PNC? ¡Es muy fácil consultarlo!

Cuánto cobran las Pensiones No Contributivas de Anses en septiembre 2025

Con las Pensiones No Contributivas, la Anses busca acompañar a quienes no tienen trabajo formal ni cobertura previsional. En ese sentido, si se tiene en cuenta el aumento y el bono, en septiembre 2025, las PNC por Invalidez y Vejez superarán los 294 mil pesos.

“Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24) los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás”, explicó la Anses, organismo que ahora depende de Capital Humano, en su página web.

Pensiones No Contributivas de Anses: cómo saber si se cobra la prestación en septiembre 2025

En simples pasos se puede verificar si se accede a una de las Pensiones No Contributivas de Anses en septiembre 2025. Para ello se debe:

Ingresar a Mi Anses

Iniciar sesión con tu número de CUIL y tu Clave de la Seguridad Social

con tu número de CUIL y tu Clave de la Seguridad Social Seleccionar “Cobros” y luego “Consultar fecha y lugar de cobro”

y luego “Consultar fecha y lugar de cobro” Verificar si tenés asignada una pensión

Pensiones No Contributivas en septiembre 2025: cuándo se activa el pago

Según la Resolución 1091/2024, el pago de las Pensiones No Contributivas (PNC) de Anses de septiembre 2025 se activará el lunes 8. El cronograma es el siguiente: