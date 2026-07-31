Sorpresiva y dura derrota de Francisco Cerúndolo en Los Cabos

Francisco Cerúndolo terminó su camino en México de manera sorpresiva. La mejor raqueta nacional (20°) cayó ante el francés Gea (127°) y se despidió del ATP 250 de Los Cabos. Fue caída por 7-6, 4-6 y 0-6 en dos horas y 40 minutos de juego.

La primera manga estuvo llena de paridad. Tal es así que se definió por 13-11 a favor del argentino, que comenzó el duelo con el pie derecho. Luego, en el segundo set, Gea se recuperó y fue más efectivo mostrando un gran nivel.

Ya en el definitorio, hubo un solo jugador en la cancha. El francés aprovechó el momento, ante un Cerúndolo errático y golpeado anímicamente. Con una gran velocidad de piernas y un sólido servicio, Gea dio el batacazo y le propinó un duro golpe a uno de los candidatos al título.

Además de la eliminación, el argentino dejó pasar una inmejorable situación para sumar su sexto título en su carrera, ya que se habían quedado eliminado los dos mejores preclasificados del torneo (Lehecka y Darderi) y recién se vería las caras ante un Top 100 en una hipotética final.

De esta forma, se termina un torneo que deja malas sensaciones para el bonaerense. En el debut avanzó, pero fue por el retiro de su rival. Luego de este encuentro, Francisco mostró su enojo por su nivel: «Jugué un tenis muy pobre», recalcó.

Luego de caer en cuartos, Cerúndolo perderá dos puestos en el ranking ATP y a partir del lunes ocupará la 22° posición. Tendrá revancha rápido, ya que será uno de los protagonistas del Masters 1000 de Montreal, que comenzará el próximo domingo.

El certamen que se disputará en Canadá contará con la participación de ocho argentinos en el cuadro masculino: Francisco y Juan Manuel Cerúndolo (42°), Tomás Etcheverry (32°), Mariano Navone (38°), Thiago Tirante (55°), Sebastián Báez (57°), Camilo Ugo Carabelli (59°), Román Burruchaga (65°).