¿Planeas un viaje a Chile?: hasta qué monto podés comprar e ingresar al país sin pagar impuestos adicionales

Cada fin de semana, miles de argentinos deciden cruzar la cordillera para realizar compras y turismo en Chile. Para los trámites de aduana existe un valor máximo para comprar objetos del exterior, conocido como franquicias.

Los registros de franquicia son vitales para llevar a cabo un presupuesto personal de compras de productos permitidos y establecidos por las agencias presentes en ambas aduanas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en Argentina y el Servicio Nacional de Aduanas (SNA) en Chile.

Este monto no incluye elementos de equipaje como ropas, objetos de uso personal, libros, folletos y periódicos. Es importante que, una vez se ingrese al país vecino, se llenen los formularios y datos requeridos en la aduana chilena.

El valor de las franquicias varía según la edad de la persona. El importe de la franquicia según el rango etario es:

Mayores de 16 años hasta USD$ 300.

Menores de 16 años: USD$ 150.

Todos los excesos de franquicia serán alcanzados por el Tributo Único, impuesto que se cobra por el ingreso de mercaderías. La alícuota es del 50% sobre el exceso de la franquicia.

A su vez, los viajeros mayores de 16 años pueden entrar y salir del país con un importe máximo de USD 10.000, y los menores de 16 con un importe máximo de USD 5.000. Estos límites se computan por persona. Superados los límites, deberán llenar un formulario en Aduana.

Monto límite de compras: qué se puede comprar y qué no

La amplia variedad de productos y el cambio favorable en la moneda son la principal causa de visita a Chile. Debido a normas establecidas por la AFIP y el SNA, hay productos que pueden trasladarse sin problema y otros prohibidos para pasar o comercializar.

Artículos permitidos:

Teléfonos, tablets y notebooks

Ropa usada

Libros

Artículos de uso personal

Artículos prohibidos: