Por qué dieron de baja más de 100 mil Pensiones No Contributivas en agosto 2025: “Número estratosférico”

El vocero Manuel Adorni comunicó que el Gobierno Nacional dio de baja más de 110 mil Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral. El funcionario argumentó que las prestaciones suspendidas se habían otorgado de manera irregular. Lo confirmó al dar una conferencia de prensa desde Casa Rosada. Los detalles.

Pensiones No Contributivas: dieron de baja más de 100 mil prestaciones

“En el marco de la revisión de Pensiones por Discapacidad, la Agencia Nacional por Discapacidad (Andis) ya suspendió más de 100.000 pensiones, concretamente 110.522, que habían sido mal otorgadas en gestiones anteriores”, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni. “Además, se dieron de baja otras 8.107 que correspondían a personas fallecidas y unas 10.038 de personas que renunciaron a la pensión”, agregó el funcionario.

Adorni dijo que el cálculo que se hizo es que «implicó un ahorro» de 35 mil millones de pesos mensuales. Según Infobae, la Andis a cargo de Diego Spagnuolo ya había descubierto “una actividad fraudulenta a gran escala” en el otorgamiento de estas prestaciones.

En ese sentido, señaló que “entre 2003 y 2015 la cantidad de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral pasaron de 79.000 a 1.045.000”.

“Este número estratosférico no corresponde a un país que no sufrió guerras ni catástrofes naturales. Para poner en perspectiva, la población activa de Israel que recibe pensión por discapacidad es del 3,6%, mientras que en Argentina es del 4,6%”, cerró el vocero en una conferencia de prensa.

El veto a las leyes de aumento a jubilados, moratoria provisional y emergencia en discapacidad

El presidente Javier Milei oficializó días atrás, a través del Boletín Oficial, el veto total a los tres proyectos de ley de carácter social que había sancionado el Congreso: el de aumento a las jubilaciones, el que reinstauraba la moratoria previsional y el que declaraba la emergencia en discapacidad.

En los considerandos del decreto 534/2025, el Poder Ejecutivo argumentó que las iniciativas eran fiscalmente irresponsables y que incumplían la Ley de Administración Financiera al no especificar fuentes de financiamiento genuinas.