Precaución en la Ruta 237: se averió un camión a la altura de Piedra del Águila y piden manejar con cuidado

Vialidad Nacional lanzó un comunicado para pedir circular con extrema precaución por la Ruta Nacional 237 en Neuquén.

El organismo informó que la calzada estará reducida debido a que se averió un camión y se encuentra en la vera del camino.

Tránsito complicado en la Ruta 22

El organismo informó que el tramo complicado para el tránsito es el comprendido entre kilómetro 1432 y el kilómetro 1433, en cercanías a la ciudad de Piedra del Águila.

Remarcaron que la medida se tomó debido a la presencia de un camión que se encuentra a la vera de la Ruta 237 por un desperfecto mecánico

Se solicita a los usuarios respetar el señalamiento y las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en el lugar a fin de restablecer la normal circulación del tramo.