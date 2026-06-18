Complicaciones en el cruce a Chile: las recomendaciones para circular ante la presencia de hielo y nieve sobre la ruta

El jueves 18 de junio, los cruces a Chile desde Neuquén comenzaron con algunas complicaciones. Según el parte emitido por Vialidad Nacional a las 8.25, debido a las condiciones climáticas se advirtió a los turistas de circular con la mayor precaución posible.

Ante la presencia de bajas temperaturas y que el estado del lugar informe «calzada con hielo y nieve en cotas altas», se notificó a los transeúntes que porten cadenas de vehículo para acceder.

Precaución en un paso a Chile desde Neuquén: cuál es el estado del paso Cardenal Samoré

Desde Vialidad Nacional informaron que el sector está «transitable con precación para todo tipo de vehículos». Detallaron que la calzada se encuentra humeda y advirtieron que rige un pronótico de neviscas y nieve ligera para la zona, acompañado por baja adherencia en sectores.

Ante el descenso de temperatura y la posibilidad de mayores riesgos al volante, las autoridades advirtieron en mantener distancias de frenado con otros vehículos. También se advirtió a los turistas en evitar las maniobras de sobrepaso.