Llegó el otoño | Domingo de lluvia en el Alto Valle: los peores horarios con ráfagas de viento de hasta 59 km/h

El cierre del fin de semana llega con un cambio rotundo de escenario en el norte de la Patagonia. Tras días de temperaturas agradables, este domingo 22 de marzo el Alto Valle transita una jornada de marcada inestabilidad.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la combinación de un frente frío y el ingreso de aire húmedo generará condiciones puramente otoñales en Neuquén capital, Cipolletti y General Roca.

Con una temperatura máxima que apenas alcanzará los 18°C y una mínima de 13°C, el ambiente se sentirá fresco y húmedo. El cielo permanecerá mayormente nublado, funcionando como la antesala de lluvias que podrían complicar los planes al aire libre.

Lluvia y viento: los momentos más complicados de hoy

La inestabilidad será la gran protagonista del domingo, con dos factores clave a tener en cuenta: