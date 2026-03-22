Llegó el otoño | Domingo de lluvia en el Alto Valle: los peores horarios con ráfagas de viento de hasta 59 km/h
El otoño se hace sentir con fuerza en Neuquén y Río Negro este 22 de marzo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada gris, con una máxima de apenas 18°C y una alta probabilidad de precipitaciones que se mantendrá durante todo el día.
El cierre del fin de semana llega con un cambio rotundo de escenario en el norte de la Patagonia. Tras días de temperaturas agradables, este domingo 22 de marzo el Alto Valle transita una jornada de marcada inestabilidad.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la combinación de un frente frío y el ingreso de aire húmedo generará condiciones puramente otoñales en Neuquén capital, Cipolletti y General Roca.
Con una temperatura máxima que apenas alcanzará los 18°C y una mínima de 13°C, el ambiente se sentirá fresco y húmedo. El cielo permanecerá mayormente nublado, funcionando como la antesala de lluvias que podrían complicar los planes al aire libre.
Lluvia y viento: los momentos más complicados de hoy
La inestabilidad será la gran protagonista del domingo, con dos factores clave a tener en cuenta:
- Probabilidad de lluvia: es muy elevada, situándose entre el 40% y el 70%. Se esperan precipitaciones moderadas pero persistentes, afectando tanto a las zonas urbanas como a los sectores productivos del valle.
- El factor viento: el viento del sector sudeste soplará de forma constante, pero lo más preocupante serán las ráfagas, que oscilarán entre los 42 y 58 km/h.
- Horario crítico: Las autoridades meteorológicas identifican la mañana y la tarde como los períodos de mayor riesgo, donde se combinarán los picos de viento con el mayor volumen de caída de agua.
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