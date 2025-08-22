Precauciones en pasos fronterizos a Chile: información actualizada 22 de agosto 2025
Circular por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile, desde el norte de la Patagonia, este viernes 22 de agosto 2025 puede traer algunos inconvenientes, considerando el pronóstico del tiempo que se registra para esta semana en Neuquén y Río Negro.
Paso Pino Hachado: 22 de agosto 2025
- Paso transitable con precaución, habilitado en horario normal de 9 a 18.
- Sectores con hielo, zona con animales sueltos.
- Visibilidad reducida por neblinas.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Icalma: 22 de agosto 2025
- Paso habilitado en horario normal, transitable con precaución.
- Horario: ARG – 9 a 18 / CHI – 8 a 17.
- Sectores con hielo.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Hua Hum: 22 de agosto 2025
- Paso habilitado en horario normal, transitable con precaución.
- Centro de frontera habilitado.
- Sectores con hielo y barro.
- Portación obligatoria de cadenas.
- Equipos operando.
Paso Mamuil Malal (ex Tromen): 22 de agosto 2025
- Paso habilitado en horario normal, transitable con precaución.
- Equipos operando.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Cardenal Samoré: 22 de agosto 2025
- Paso habilitado en horario normal, transitable con precaución.
- Calzada despejada y húmeda, posible formación de hielo en sectores.
- Pronóstico de lluvia.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Pichachen: 22 de agosto 2025
- Paso cerrado al tránsito en general.
- Inhabilitado para circular a partir de abril 2025, por conclusión de temporada estival.
- Se espera el anuncio de la reapertura del paso para el periodo estival 2025-2026.
Pronóstico del tiempo: ¿Cómo estará el clima en la cordillera de Neuquén y Río Negro este viernes 22 de agosto 2025?
Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informaron que este viernes 22 de agosto 2025 el pronóstico para la zona de lagos adelanta que:
- Ascenso de temperaturas en los próximos días.
- Períodos de viento moderado a partir del martes a la noche.
- Descenso de las máximas hacia el fin de semana.
Consideraciones para circular por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile: viernes 22 de agosto 2025
Viernes 22 de agosto 2025. Si circulás por los pasos fronterizos que conectan Argentina Con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades de Vialidad Nacional advierten hoy:
- Consultar la página de Vialidad Provincial Neuquén y de Vialidad Nacional para obtener información actualizada sobre el estado de las rutas y los pasos fronterizos, especialmente en invierno.
- Chequear los horarios de atención y el estado de cada paso fronterizo antes de viajar, ya que pueden estar sujetos a cambios por condiciones climáticas o mantenimiento.
- Para cruzar la frontera, se requiere la documentación necesaria (DNI o pasaporte vigente), por lo que se solicita tenerla a mano.
