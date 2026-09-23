Horóscopo chino de Ludovica Squirru: qué signo domina este miércoles 23 de septiembre y qué conviene evitar

El horóscopo chino marca una jornada bajo la influencia de la Rata y la energía del Metal Yang. Qué actividades aparecen favorecidas y cuáles conviene postergar este miércoles 23 de septiembre.

El horóscopo chino propone para este miércoles 23 de septiembre de 2026 una jornada marcada por la Rata, un signo asociado tradicionalmente con la inteligencia, la rapidez mental y la capacidad para encontrar oportunidades incluso en escenarios cambiantes.

El día se desarrolla, además, bajo la influencia del Metal Yang y con un Ki diario 3, una combinación que invita a moverse, pero sin perder de vista los detalles. En el marco del Año del Caballo de Fuego, que comenzó el 17 de febrero, la energía general de 2026 está asociada a una etapa intensa y de transformaciones, según las predicciones de Ludovica Squirru.

Horóscopo chino: cómo será la energía del miércoles 23 de septiembre

La Rata es el signo que domina la jornada. Dentro de la astrología china, se la vincula con la inteligencia y la capacidad de adaptación. En la descripción tradicional difundida en la obra de Ludovica Squirru, su energía está relacionada con el elemento Agua Yang y una de sus principales cualidades es precisamente la inteligencia.

Para este miércoles, la combinación con Metal Yang puede interpretarse como una invitación a actuar con mayor determinación y a poner en orden aquellas cuestiones que necesitan una definición.

Además, otras predicciones del horóscopo chino para este 23 de septiembre señalan que será importante administrar bien el tiempo y establecer prioridades desde temprano, especialmente para quienes pertenecen al signo de la Rata.

Qué signos tienen mayor afinidad este miércoles

De acuerdo con las correspondencias de la jornada, la Rata encuentra una mayor armonía con:

Rata, Búfalo, Dragón, Cabra, Mono, Gallo y Chancho.

Esto no significa necesariamente que todos tendrán un día sin dificultades, sino que la energía puede resultar más fluida para encarar conversaciones, organizar pendientes, tomar pequeñas decisiones o avanzar en asuntos que estaban demorados.

El signo que deberá tener más cuidado

El Caballo aparece como el signo en choque con la energía de este miércoles. La relación entre el Caballo y la Rata es tradicionalmente considerada una de las oposiciones del zodíaco chino.

Por eso, quienes pertenecen al signo del Caballo podrían aprovechar la jornada para evitar decisiones impulsivas, discusiones innecesarias o cambios realizados únicamente por ansiedad.

El consejo del horóscopo chino para este miércoles 23

La recomendación del día apunta al bienestar y al cambio de escenario. Puede ser una buena jornada para regalarse un momento de descanso, ir a un spa o balneario, modificar temporalmente la rutina o simplemente buscar un espacio diferente para despejar la mente.

Entre las actividades que aparecen menos favorecidas se encuentran casarse, mudarse, cambiar la cama de lugar o emprender un viaje importante.

La clave de este miércoles será, entonces, combinar movimiento con prudencia: aprovechar la agilidad de la Rata para resolver asuntos pendientes, pero sin precipitar decisiones que puedan esperar.