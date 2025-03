¿Puedo tomar mate o fumar cuando manejo? Qué dice la legislación argentina sobre estas multas

Algunas provincias argentinas establecen duras multas contra aquellos conductores que toman mate, fuman o andan en ojotas mientras circulan manejando su vehículo, por lo que es importante conocer cómo comportarse en cada caso. Por esa razón, a continuación, repasamos la reglamentaciones vigentes para circular por las rutas.

¿Se puede tomar mate al volante en Argentina?

La prohibición de tomar mate mientras se conduce depende de cada provincia en Argentina, ya que no hay una legislación clara a nivel nacional. Al igual que fumar o no frente al volante, son regulaciones de las cuales los turistas, especialmente durante la temporada de verano, no están enterados mientras circulan por cada región.

Un control de tránsito o una cámara de seguridad detectan cualquiera de estas prohibiciones, desde tomar mate hasta manejar en ojotas, a pesar de que taxativamente no existan sanciones en la normativa nacional.

En Mendoza les labrarán un acta de infracción que puede ascender a $420.000 (1.000 unidades fijas), mientras que en Córdoba a $24.000 (20 UF), aunque estos montos pueden ir actualizándose en función de los aumentos en el precio de la nafta súper de YPF.

La explicación que se da para aplicar correctivos no es porque el mate en sí mismo genere las distracciones, sino por sus efectos colaterales, como que se derrame o el agua caliente queme las manos. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) consideró que el acto de tomar mate es uno de los principales factores de distracción al volante, pero no se incorporó nada al respecto en las leyes de tránsito.

La ANSV lo fundamenta en que un auto que circule a 100 kilómetros por hora puede recorrer 28 metros en un segundo, lo que implica que cebar un mate durante cuatro segundos es equivalente a conducir una cuadra con los ojos cerrados.

Otro argumento en contra del mate es que la bombilla puede convertirse en un objeto cortante en caso de una maniobra brusca o un accidente; además, el mate y el termo podrían actuar como proyectiles contundentes en un impacto, aumentando el riesgo de lesiones.

Sin embargo, la Ley Nacional de Tránsito no prohíbe fumar, comer o beber mientras se conduce, siempre que se mantengan ambas manos en el volante. Sí, en cambio, establece en su apartado “Reglas Generales de Conducción”, que “todo conductor utilizará las dos manos para el manejo del volante de dirección de su vehículo”, por lo tanto, soltar una mano del volante para tomar mate está considerado como una infracción a la norma.

¿Se puede manejar en ojotas al volante en Argentina?

En Mendoza, también se penaliza al conductor que maneja en ojotas, no así en Córdoba por ejemplo, según se establece la ley provincial de tránsito en cada caso. El artículo 19, inciso C, del decreto 322 especifica que solo se permite el uso de calzado anatómico con suela antideslizante, que garantice un correcto contacto con los pedales del vehículo.

La normativa considera como infracción grave la conducción descalzo o con ojotas y solo se permiten ciertos calzados náuticos, que cuenten con un ajuste adecuado en el talón. Se la sanciona con multas que van desde los 700.000 a 1.100.000 pesos, en caso de ser detenido con calzado inadecuado.

El incumplimiento de esta normativa puede inclusive afectar la cobertura del seguro del vehículo. La ley provincial lo toma como una infracción.

Con información de Noticias Argentinas.-