Qué monto recibirán las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez en octubre 2025

Conocido el último dato de inflación, es posible estimar el monto que recibirán las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez de la Anses en octubre 2025. Estas prestaciones también recibirán un bono de hasta 70 mil pesos el próximo mes. Los detalles en esta nota.

A cuánto llegarán las Pensiones No Contributivas en octubre 2025

El aumento en octubre 2025 para las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez de la Anses se dará por la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec.

Aunque resta confirmación oficial, el aumento para las PNC será cercano al 1,9%, debido a la inflación registrada en agosto 2025. Paralelamente, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de hasta 70 mil pesos. Teniendo en cuenta estos datos, las pensiones quedarían de la siguiente manera:

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: $228.386,45 + bono de $70.000 = $298.386,45

Calendario Anses de octubre 2025: así se pagarán las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez

Aunque resta confirmación oficial, el pago de las Pensiones No Contributivas (PNC) de Anses comenzaría el miércoles 8 de octubre 2025 con aquellos beneficiarios cuyo DNI terminen en 0 y 1. El cronograma sería el siguiente: