Qué diferencia hay entre una Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES y una contributiva

ANSES mantiene las Pensiones No Contributivas para personas que no han hecho aportes.-

Las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES tienen por objetivo contener a un sector de la población que no han hecho aportes en el sistema previsional argentino, por diversas razones. De esta manera, el Estado busca sostener a un importante grupo que, de otra manera, no tiene ingresos.

Esa es la principal diferencia entre las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES y las pensiones comunes, que también entrega el organismo previsional. Aquellas que son contributivas dependen del tiempo que cada trabajador haya cotizado en el régimen de Seguridad Social nacional, y se otorga en diversos casos.

Por su parte, tal como lo mencionamos más arriba, las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES no tienen en cuenta el número de años trabajados de la persona solicitante, sino que tiene en cuenta la vulnerabilidad de los beneficiarios.

En este contexto, la mayor cantidad de Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES solicitadas y, posteriormente, otorgadas son las de discapacidad o invalidez, que se encuentran en un 75% de la demanda ante ANSES.

Qué tipo de Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES existen

Actualmente, se liquidan al menos tres tipos de Pensiones No Contributivas (PNC): a las personas incapacitadas en forma total y permanente; a las madres de siete o más hijos; y a la vejez, que está siendo reemplazada por la nueva Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM).

Una por una, así cobran cada una de las Pensiones No Contributivas (PNC) según la liquidación de los montos de ANSES.

Pensión No Contributiva por Invalidez

Acompaña a las personas con discapacidad que se encuentren en situación de vulnerabilidad social. El monto de la prestación equivale al 70% de una jubilación mínima.

Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos

Es una ayuda económica para mujeres de cualquier edad y estado civil que tengan o hayan tenido siete o más hijos. El monto mensual es equivalente a un haber mínimo.

Pensión No Contributiva por Vejez

Para aquellas personas de 70 años o más, que se encuentran sin cobertura previsional o no contributiva. El monto mensual es equivalente al 70% de un haber mínimo.