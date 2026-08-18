Quini 6: pozo acumulado de $7.350 millones para el sorteo del miércoles 19 de agosto 2026

El Quini 6 volverá a concentrar la expectativa de miles de apostadores en todo el país, este miércoles 19 de agosto 2026, con la realización del sorteo número 3.401.

Tras la histórica jornada del fin de semana, en la que un único apostador embolsó más de $7.651 millones en el Tradicional de Quini 6, la Lotería de Santa Fe ratificó que las vacantes en las modalidades La Segunda y Revancha permitieron conformar una atractiva masa de premios estimada en $7.350 millones, reactivando el movimiento comercial en las agencias.

Pozo estimado del Quini 6 para el sorteo del miércoles 19 de agosto 2026

De acuerdo con los datos brindados por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, el volumen poceado del Quini 6 para esta edición de mitad de semana se distribuirá entre las distintas opciones de juego:

Pozo Total Estimado: $7.350 millones

Modalidades habilitadas: Tradicional Primer Sorteo, La Segunda del Quini, La Revancha, El Quini que Siempre Sale y Pozo Extra.

El arrastre de las categorías principales, sin ganadores con seis aciertos el último domingo, coloca a la Revancha y a La Segunda como los focos de mayor interés entre los apostadores, que buscan repetir la hazaña millonaria.

Cómo jugar al Quini 6 en la Lotería de Santa Fe y valor de las apuestas

Para participar en el sorteo de Quini 6, tradicional de la Lotería de Santa Fe, los interesados deben elegir seis números entre el 00 y el 45 en cualquier agencia o subagencia oficial.

El esquema de precios por cupón se encuentra fijado en los siguientes valores:

Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda): $1.500

Revancha: $500 adicionales

Siempre Sale: $500 adicionales

Ticket completo: $2.500

El límite comercial para registrar las jugadas vence a última hora de la tarde de este miércoles, 19 de agosto 2026.

El sorteo oficial comenzará a las 21:15 en la sala institucional santafesina y se transmitirá en directo para todo el país a través de la TV Pública, señales televisivas provinciales y la plataforma oficial de YouTube del organismo.