Jubilaciones ANSES septiembre 2026: aumento del 2,11% y bono de $70.000 para jubilados

En el marco del esquema de movilidad mensual indexado a la inflación dispuesto por el Decreto 274/2024, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará una actualización en los haberes de la seguridad social a partir de septiembre 2026.

A partir del registro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio medido con dos decimales, los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) percibirán un incremento del 2,11% con sus haberes de ANSES en septiembre 2026.

Con la ratificación de la continuidad del bono extraordinario previsional de $70.000 para los sectores de menores recursos, los jubilados y pensionados que cobran la mínima verán recompuesto su ingreso mensual, aunque con un impacto efectivo de bolsillo condicionado por el congelamiento del refuerzo extraordinario.

Jubilación mínima de ANSES: montos confirmados y el impacto real del bono en septiembre 2026

La aplicación de la fórmula de movilidad mensual eleva el haber mínimo básico que liquida ANSES de los $419.775,93, vigentes en agosto, a $428.633,20 para septiembre 2026. No obstante, el esquema de liquidación de bolsillo varía al sumarse el complemento estatal.

La composición del ingreso para quienes perciben el piso previsional se desglosa de la siguiente manera:

Haber mínimo puro: $428.633,20.

Bono extraordinario de ANSES: $70.000.

Total consolidado bruto: $498.633,20.

Debido a que el bono previsional se mantiene sin modificaciones nominales desde marzo 2024, la suba neta respecto del mes previo representa una diferencia de $8.857,27. En términos porcentuales, esto se traduce en un incremento efectivo del 1,81% sobre el ingreso total percibido, ubicándose por debajo del 2,11% de movilidad aplicado al básico.

Septiembre 2026: cómo impacta el aumento de la jubilación mínima en las pensiones y la PUAM de la ANSES

Por disposición legal, la actualización del haber jubilatorio mínimo opera como referencia directa para el cálculo de otras prestaciones sociales y asistenciales administradas por ANSES.

A partir de septiembre 2026, los valores para las distintas líneas contributivas y no contributivas quedan estructurados de la siguiente forma:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : al representar el 80% de la mínima, el haber básico sube a $342.906,56, totalizando $412.906,56 al adicionarse los $70.000 (aumento real de bolsillo: 1,75%).

: al representar el 80% de la mínima, el haber básico sube a $342.906,56, totalizando $412.906,56 al adicionarse los $70.000 (aumento real de bolsillo: 1,75%). Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad y vejez : al equivaler al 70% del piso previsional, el haber pasa a $300.043,24, alcanzando los $370.043,24 con el bono (aumento real de bolsillo: 1,70%).

: al equivaler al 70% del piso previsional, el haber pasa a $300.043,24, alcanzando los $370.043,24 con el bono (aumento real de bolsillo: 1,70%). PNC para madres de 7 hijos: al equipararse al 100% de la jubilación mínima, el haber mensual asciende a $428.633,20, alcanzando un cobro total de $498.633,20 junto con el refuerzo (aumento real: 1,81%).

Consulta de recibos de haberes y liquidaciones de jubilaciones en Mi ANSES: septiembre 2026

Para comprobar la acreditación del haber con el aumento del 2,11% y el bono correspondiente, los jubilados y pensionados podrán acceder al desglose de su recibo digital antes de concurrir a las entidades bancarias.

ANSES confirmó que las liquidaciones completas de septiembre estarán disponibles en sus canales digitales, a partir del martes 8 de septiembre 2026.

Los titulares pueden consultar el detalle ingresando con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social a la web o la app oficial de Mi ANSES, dirigiéndose a la sección «Mis Cobros» para verificar haberes brutos, bonos y deducciones por obra social o moratorias.