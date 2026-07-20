Quini 6: pozo vacante tras el sorteo del domingo 19 de julio 2026 y la expectativa por el próximo acumulado

El Quini 6 volvió a concentrar las expectativas de miles de apostadores en todo el país, durante su última jugada del fin de semana este domingo 19 de julio 2026. Al no registrarse tarjetas ganadoras con los seis aciertos en las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha, los premios principales quedaron vacantes.

De acuerdo con los datos brindados por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, la falta de ganadores en el tablero mayor de Quini 6 garantiza un incremento inmediato en los fondos acumulados para la edición de mediados de semana, manteniendo el interés de la audiencia nacional.

Resultados del Quini 6: números sorteados el domingo 19 de julio 2026

De acuerdo con el tablero oficial provisto por las autoridades organizadoras del Quini 6, las combinaciones favorecidas en la jornada fueron las siguientes:

Tradicional Primer Sorteo : 05 – 17 – 27 – 28 – 31 – 45 (Vacante)

: 05 – 17 – 27 – 28 – 31 – 45 (Vacante) La Segunda del Quini : 08 – 21 – 23 – 33 – 36 – 41 (Vacante)

: 08 – 21 – 23 – 33 – 36 – 41 (Vacante) La Revancha : 04 – 10 – 14 – 17 – 25 – 32 (Vacante)

: 04 – 10 – 14 – 17 – 25 – 32 (Vacante) El Quini que Siempre Sale: 04 – 14 – 18 – 19 – 28 – 29 (Ganadores con 5 aciertos)

Fiel a su dinámica de resolución obligatoria, la modalidad «Siempre Sale» fue la encargada de distribuir alegría de forma directa entre aquellos cupones que lograron computar cinco aciertos.

Próximo sorteo de la Lotería de Santa Fe: pozo acumulado de Quini 6 para el miércoles 22 de julio 2026

A raíz de los montos remanentes que no hallaron dueño este domingo, la Lotería de Santa Fe reconfigurará las cifras estimadas para el sorteo de este miércoles 22 de julio 2026. La expectativa comercial se mantendrá elevada en las agencias oficiales, debido al crecimiento orgánico de los tres pozos principales de seis aciertos.

Quienes deseen probar suerte, pueden confeccionar sus apuestas eligiendo seis números del 00 al 45 en cualquier punto de carga autorizado antes del cierre previsto por las normativas vigentes.

La transmisión del próximo acto oficial se realizará en directo a las 21:15, desde la sala institucional, y podrá seguirse por la TV Pública, señales televisivas asociadas y plataformas online de streaming.