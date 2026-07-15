Incremento de jubilaciones en agosto 2026: ¿cómo afecta el bono a los ingresos reales?

En línea con la fórmula de actualización mensual indexada por inflación, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el nuevo esquema de haberes que regirá a partir de agosto 2026. A través del cruce técnico de datos, el organismo previsional aplicará un incremento del 1,89% sobre las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), tomando la variación exacta con dos decimales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio.

Sin embargo, para la gran mayoría de los beneficiarios de ANSES que perciben el piso salarial del sistema, el impacto de esta suba se verá atenuado en el bolsillo debido a la decisión del Gobierno nacional de mantener congelado el valor nominal del refuerzo económico de emergencia.

ANSES: de cuánto es la jubilación mínima en agosto 2026 y el efecto del bono

Con la entrada en vigencia del nuevo coeficiente de movilidad, la jubilación mínima de ANSES se trasladará de los $411.989,33 actuales a un valor neto de $419.775,93. Al igual que en los períodos previos, el Ministerio de Capital Humano mantendrá la vigencia del bono extraordinario de $70.000.

Al unificarse ambos conceptos en la misma orden de pago, el ingreso consolidado para un jubilado que percibe el haber mínimo alcanzará los $489.775,93 mensuales.

No obstante, debido a que el plus de $70.000 no acompaña el ritmo inflacionario y se mantiene inalterado en su valor histórico, el incremento real del bolsillo para este grupo prioritario será de tan solo el 1,62% en comparación con el mes anterior.

Por el contrario, los beneficiarios de la jubilación máxima, que se ubicará en $2.824.694,49, asimilarán el aumento pleno del 1,89% al no estar alcanzados por dicho tope de asistencia.

ANSES: cómo impacta el ajuste de agosto 2026 en las pensiones y la PUAM

El incremento determinado por el organismo previsional se trasladará de manera proporcional a todo el abanico de prestaciones sociales y coberturas asistenciales, que se encuentran asociadas por ley al piso del haber mínimo del SIPA.

De acuerdo con el desglose del próximo mes, las escalas de cobro se configurarán de la siguiente manera:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : al representar el 80% del haber mínimo, el beneficio ordinario subirá a $335.820,74. Al adicionarse el bono de $70.000, el cobro total ascenderá a $405.820,74, registrando un aumento real en mano del 1,56% debido al congelamiento del refuerzo.

: al representar el 80% del haber mínimo, el beneficio ordinario subirá a $335.820,74. Al adicionarse el bono de $70.000, el cobro total ascenderá a $405.820,74, registrando un aumento real en mano del 1,56% debido al congelamiento del refuerzo. Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez : estas prestaciones, equivalentes al 70% de la mínima, treparán a $293.843,15. Sumando el plus correspondiente de ANSES , los beneficiarios percibirán un consolidado de $363.843,15, con una mejora real del 1,52% en el bolsillo.

: estas prestaciones, equivalentes al 70% de la mínima, treparán a $293.843,15. Sumando el plus correspondiente de , los beneficiarios percibirán un consolidado de $363.843,15, con una mejora real del 1,52% en el bolsillo. PNC para Madres de Siete Hijos o más: al continuar equiparada legalmente al haber mínimo del SIPA, la prestación mensual ascenderá a $419.775,93. Con el bono extraordinario previsional incluido, la liquidación totalizará $489.775,93, reflejando la misma variación real del 1,62%.

Agosto 2026: cómo consultar la liquidación digital de haberes en Mi ANSES

Para asegurar la transparencia y permitir que los adultos mayores planifiquen su economía con previsibilidad, antes de que comience el cronograma oficial de pagos por terminación de DNI, ANSES habilitará el acceso anticipado a los recibos de sueldo digitales.

A partir del próximo lunes 10 de agosto 2026, los beneficiarios de todo el país podrán consultar el desglose de su liquidación de haberes ingresando a la plataforma oficial Mi ANSES o utilizando la aplicación móvil del organismo.

Introduciendo de manera segura su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, los usuarios podrán visualizar los conceptos detallados del mes, verificar el impacto del aumento del 1,89%, constatar la correcta asignación del bono extraordinario previsional y auditar de forma remota los descuentos correspondientes a obras sociales o créditos vigentes antes de presentarse en el banco.