Un vecino de Río Negro gana $507 millones en Quini 6: la historia detrás de su fortuna

La fortuna del Quini 6 tocó de lleno a la provincia de Río Negro, en la jugada de este domingo 19 de julio 2026. Un vecino de la localidad de Allen rompió los pronósticos, al consagrarse como uno de los cuatro ganadores a nivel nacional de la codiciada modalidad «Revancha».

De acuerdo con la información validada oficialmente por el Gobierno de Río Negro, la tarjeta ganadora de Quini 6 se adjudicó una cifra exacta de $507.001.345,20, desatando una fuerte expectativa en toda la comunidad valletana.

Los números ganadores del Quini 6 y la agencia de la suerte en Allen

El golpe de suerte para el apostador rionegrino se gestó en la Agencia Nº53 de la ciudad de Allen, un local comercial ubicado estratégicamente en la calle Tomás Orell 247. El pozo total de la Revancha sumaba $2.028.005.380,20 y, al ser compartido por cuatro personas en el país, otorgó la millonaria división equitativa. Las bolillas oficiales que cambiaron la realidad del vecino de Allen fueron:

Combinación ganadora de la Revancha: 04 – 10 – 14 – 17 – 25 – 32

Las autoridades recordaron que, bajo las normativas vigentes del juego regulado por la Lotería de Santa Fe, el ganador o ganadora cuenta con un plazo estricto de 15 días corridos a partir de la fecha del sorteo para efectuar el cobro de sus fondos.

Para cumplimentar el trámite, resulta indispensable presentarse con el cupón original en las oficinas correspondientes de la Lotería rionegrina.

Sorteo Aniversario del Quini 6: se viene un pozo millonario en dólares

En el marco de la euforia generada por este nuevo millonario en Río Negro, las agencias oficiales de la provincia ya iniciaron la comercialización del próximo Sorteo Extraordinario por el 38º Aniversario del Quini 6. Esta edición especial de la Lotería de Santa Fe busca marcar un hito en la historia de las apuestas nacionales.

La cita extraordinaria se concretará el próximo 9 de agosto 2026, poniendo en juego un pozo asegurado de U$S3 millones bajo la dinámica de «sale o sale», lo que garantiza la aparición de ganadores. Las tarjetas para este evento ya se encuentran disponibles en todas las subagencias de Río Negro, con un valor fijado de $7.000.