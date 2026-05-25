Quini 6: dos nuevos multimillonarios en la "Revancha" y los números ganadores del sorteo 3.376.

El sorteo de Quini 6 revolucionó el mapa de la fortuna en Argentina, tras el reciente sorteo número 3.376 realizado este domingo 24 de mayo 2026. En una noche histórica, la modalidad «Revancha» quebró los pronósticos al registrar dos tarjetas ganadoras con seis aciertos, otorgando a cada uno de sus dueños un premio individual que supera los $3.310 millones.

De acuerdo con los registros de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, el pozo del primer premio de Quini 6 en su versión Tradicional quedó vacante, reconfigurando el mapa de incentivos para la próxima jugada semanal.

Resultados del Quini 6: números sorteados el domingo 24 de mayo 2026

La combinación de bolillas del sorteo 3.376 del Quini 6 arrojó ganadores de alto calibre y una distribución millonaria en la categoría de premios directos; el detalle oficial de los números favorecidos en cada modalidad fue el siguiente:

Tradicional Primer Sorteo: 05 – 08 – 10 – 12 – 28 – 34 (Vacante)

La Segunda del Quini: 11 – 14 – 20 – 35 – 39 – 43 (Vacante)

La Revancha: 08 – 12 – 15 – 18 – 21 – 36 ( 2 ganadores con 6 aciertos )

) El Quini que Siempre Sale: 00 – 07 – 21 – 25 – 29 – 35 (13 ganadores con 5 aciertos)

Por su parte, la categoría «Siempre Sale» repartió un pozo global de $424 millones entre 13 personas que alcanzaron los cinco aciertos, cobrando cada una más de $32,6 millones.

Próximo sorteo de la Lotería de Santa Fe: pozo estimado de Quini 6 para el miércoles 27 de mayo 2026

Luego los premios para los dos nuevos multimillonarios de la Revancha, las autoridades de la Lotería de Santa Fe actualizaron las proyecciones para el sorteo número 3.377, que se concretará este miércoles 27 de mayo 2026 a las 21:15. Para esta edición, el juego poceado ofrecerá un pozo estimado total de $2.750 millones.

Las apuestas oficiales en las agencias de lotería habilitadas se recibirán hasta el horario límite del miércoles; el evento, supervisado por escribanos públicos para garantizar los criterios de transparencia y confiabilidad exigidos por las normativas de juego legal, será transmitido en directo a todo el país a través de la TV Pública y las plataformas digitales de streaming oficiales del organismo santafesino.