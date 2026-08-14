La UOM cerró la paritaria de los metalúrgicos con un aumento del 23,5%.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) alcanzó este jueves un acuerdo salarial con las cámaras empresarias de la actividad metalmecánica que contempla una recomposición salarial del 23,5% para los trabajadores del sector, correspondiente al período comprendido entre agosto de 2026 y marzo de 2027.

El entendimiento se alcanzó durante una audiencia virtual convocada por la Secretaría de Trabajo, luego de varias reuniones entre el gremio y los representantes empresarios.

Qué se acordó en la paritaria de la UOM

Según informó la organización sindical, el incremento se aplicará mediante una combinación de porcentajes y sumas no remunerativas. Estos conceptos serán incorporados posteriormente a los salarios básicos a partir de abril de 2027.

El acuerdo también establece el pago de una suma no remunerativa en concepto de retroactividad correspondiente a los meses de mayo, junio y julio de 2026.

La negociación se desarrolló luego del vencimiento del acuerdo salarial anterior. La última paritaria había sido cerrada en noviembre de 2025 y contemplaba mejoras hasta marzo de 2026, mediante incrementos acumulativos y sumas no remunerativas.

Con el vencimiento de ese esquema, la UOM y las cámaras empresarias retomaron las conversaciones para actualizar los ingresos de los trabajadores metalúrgicos.

Quiénes participaron de la negociación

De la audiencia participaron los delegados paritarios de la UOM Roberto Bonetti, Daniel Martínez, Adrián Pérez, Enrique Salinas y Edgardo Holstein.

Por el sector empresario estuvieron representantes de ADIMRA, CAMIMA, AFARTE, AFAC y FEDEHOGAR.

El acuerdo se alcanzó un día después de que la UOM cerrara también un entendimiento salarial para los trabajadores de la rama siderúrgica.

Por el momento, no fueron difundidos los porcentajes ni los montos correspondientes a cada tramo del aumento del 23,5%, ni el detalle de las sumas no remunerativas que contempla el acuerdo.