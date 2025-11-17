Resultados del Quini 6: quiénes fueron los afortunados del domingo 16 de noviembre 2025

¿La fortuna te eligió este domingo 16 de noviembre de 2025? Quini 6 volvió a poner en juego un pozo millonario y la expectativa por un nuevo afortunado fue total. Con la mira puesta especialmente en el «Siempre Sale», que garantiza un ganador sí o sí, la suerte estuvo más cerca que nunca.

Revisá acá tu boleta: te traemos todos los resultados del sorteo de Quini 6 de este domingo 16 de noviembre 2025 y los números ganadores para que descubras si esta vez tus sueños se hicieron realidad.

Sorteo del Quini 6 del domingo 16 de noviembre 2025

El sorteo 3320 del domingo 16 de noviembre de 2025 del Quini 6 llegó otra vez con un pozo millonario en premios, estando jugada tras jugada cerca del récord en cantidad de dinero a repartir. Los números fueron:

TRADICIONAL: 03 – 14 – 17 – 21 – 39 – 42 (Vacante). Pozo: $1.263.379.981,50

LA SEGUNDA: 00 – 01 – 12 – 22 – 29 – 44 (Vacante). Pozo: $2.656.204.425,00

REVANCHA: 02 – 07 – 10 – 20 – 22 – 26 (Vacante). Pozo: $6.567.924.960,00

SIEMPRE SALE: 05 – 19 – 20 – 24 – 26 – 43 (17 ganadores en 5 aciertos). Pozo: $342.504.855,00.

Cómo se juega

El Quini 6 es un juego de azar poceado, por lo que el pozo a distribuir entre los ganadores será siempre proporcional a lo recaudado en las apuestas.

Para jugar, cada persona elije 6 números sobre un total de 46, que van del 00 al 45 inclusive. También deberá elegir la modalidad en que quiere apostar: Tradicional, Revancha o Siempre sale, que tienen diferentes valores y premios. Cabe destacar que Revancha y Siempre sale son adicionales al Tradicional, que es la apuesta mínima que se puede hacer.

El sorteo se hace los miércoles y domingos a las 21:15. Los premios se otorgan a quienes logren de 4 a 6 aciertos en la modalidad Tradicional, 6 aciertos en Revancha y 4, 5 o 6 aciertos en Siempre sale.

Finalmente, el pozo extra son 6 aciertos surgidos de las 18 extracciones que se realizan para los dos sorteos de la modalidad Tradicional y Revancha.