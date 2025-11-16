Aguinaldo diciembre 2025: fechas clave y qué hacer si no recibís el pago a tiempo

Llega diciembre y con él la pregunta que se hacen todos los trabajadores en relación de dependencia: ¿cuándo se cobra el aguinaldo? El Sueldo Anual Complementario (SAC), como se lo conoce técnicamente, se divide en dos pagos: uno en junio y otro en diciembre. Ambos equivalen al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador en el semestre correspondiente.

Si bien la ley es clara sobre la fecha de pago del aguinaldo, es fundamental conocer el plazo máximo que tienen los empleadores para evitar infracciones.

¿Cuál es la fecha límite para cobrar el aguinaldo de diciembre 2025?

La Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744) es específica y establece en su artículo 122 que la segunda cuota del aguinaldo debe pagarse con vencimiento el 18 de diciembre de cada año. Este 2025, el 18 de diciembre cae jueves.

La «letra chica»: el plazo de tolerancia que define todo.

Aunque la fecha límite es el 18 de diciembre , la misma legislación (modificada por la Ley 27.073) contempla una excepción.

Importante: La ley otorga un plazo de gracia de cuatro días hábiles posteriores a la fecha de vencimiento. Esto significa que, legalmente, el empleador tiene tiempo para efectuar el depósito hasta el miércoles 24 de diciembre 2025, justo antes de la Nochebuena. Pasada esa fecha, se considera una infracción.

¿Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre 2025?

Para calcular el aguinaldo de diciembre, se debe tomar el 50% (la mitad) de la mejor remuneración mensual devengada en el segundo semestre del año (es decir, entre julio y diciembre de 2025).

¿Qué incluye? Se deben considerar el salario básico, las horas extras, las comisiones y cualquier otro concepto remunerativo.

¿Qué pasa si trabajé menos de 6 meses? Si el empleado no trabajó el semestre completo, se paga un proporcional. La fórmula es: (el mejor sueldo de los meses trabajados / 180) x los días trabajados en el semestre.

¿Qué hacer si no me pagan el aguinaldo antes de la fecha límite?

Si el empleador no cumple con su obligación de pago antes del vencimiento del plazo de gracia (miércoles 24 de diciembre), el trabajador puede y debe tomar medidas.

El incumplimiento del pago del SAC es considerado una infracción grave. Estas son las vías de reclamo: