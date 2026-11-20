Un violento temporal de lluvia y viento provocó graves destrozos en distintas localidades de la provincia de Córdoba entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes, según informó el Gobierno provincial. El fenómeno dejó un saldo de viviendas dañadas, vehículos aplastados, cortes masivos de energía eléctrica y vecinos evacuados por las inundaciones.

En la ciudad de San Francisco, las ráfagas alcanzaron los 140 kilómetros por hora alrededor de las 4 de la mañana, volaron techos y provocaron el colapso de varias paredes. Sobre la calle Santa Fe, cinco autos que estaban estacionados quedaron totalmente destruidos tras la caída de escombros.

Lo que dejó el paso del temporal de viento y lluvia que azotó a la localidad de #SanFrancisco , #Cordoba, donde se registraron rafagas de viento cercanas a los 140km/h y mas de 100 ml de agua caída. https://t.co/JmIuemqq0n November 20, 2026

Temporal en Córdoba: derrumbes, autos aplastados y personas evacuadas

“Fue solo un segundo, pasó tan rápido”, relató una vecina de San Francisco en diálogo con la periodista de TN Jimena Pérez. “Fue fuerte y en menos de 10 minutos se calmó el viento. En toda la ciudad hay árboles caídos y los techos de las casas se volaron”, agregó la mujer.

Otro habitante de la zona aseguró que el viento azotó a la localidad “como un tornado o una explosión” y tomó a todos por sorpresa. “Fue terrible. Hace 14 años que vivo acá y nunca vi una cosa así”, afirmó. En la plaza principal de la ciudad, el temporal arrancó una gran cantidad de árboles de raíz.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Provincia, el viento en San Francisco comenzó cerca de las 3.40, afectó ocho subestaciones eléctricas y dejó sin suministro a aproximadamente el 70% de la población. El sector noreste fue uno de los más perjudicados, con calles obstruidas y casas dañadas. El municipio activó un comité de crisis junto a bomberos voluntarios, la Policía de Córdoba y la Guardia Local.

En Calchín Oeste, un fenómeno de características similares —compatible con una cola de tornado— generó voladuras de techos, daños en galpones, caída de árboles y destrozos en el tendido eléctrico, lo que dejó sin luz a toda la localidad. Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Carrilobo y personal de Protección Civil trabajaron en el lugar, donde no se reportaron heridos y las Rutas Provinciales 13 y 10 permanecieron habilitadas.

Inundaciones, evacuados y rutas cortadas

En General Cabrera y General Deheza, las precipitaciones superaron los 100 milímetros, provocaron inundaciones y obligaron a suspender las actividades escolares. Ambas localidades encabezaron el registro provincial con 117 milímetros acumulados en las últimas 24 horas.

En General Cabrera, el desborde de los canales de desagüe provocó el ingreso de agua en los barrios Argentino, Pueblo Nuevo y Las Lomitas. Varias personas debieron ser evacuadas en una institución educativa y en el hospital local, mientras que otras familias se autoevacuaron en domicilios de parientes. Equipos provinciales de Recursos Hídricos acudieron a la zona para asistir a los damnificados.

En General Deheza también se registraron evacuados y se realizaron tareas de mantenimiento en los sectores anegados. En tanto, en Hernando hubo calles inundadas, aunque sin necesidad de trasladar a los vecinos.

El resto de los registros pluviométricos de la provincia marcaron 66,4 milímetros en Villa El Chacay-Río Colecitas; 66 milímetros en Punta del Agua; 63 milímetros en Chaján; 60,2 milímetros en Las Perdices; 56,2 milímetros en Piedra Blanca; 52,2 milímetros en Río de los Sauces; 35,2 milímetros en Río Cuarto y 32,2 milímetros en Villa María.

La acumulación de agua sobre la calzada obligó a realizar cortes totales en la Ruta Nacional 158, a la altura del kilómetro 260, entre Las Perdices y General Deheza. Las autoridades dispusieron desvíos por la Ruta Provincial 11 y alternativas por la E-90 para quienes viajan hacia Río Cuarto, mientras los equipos de emergencia retiran ramas y árboles caídos.

Por instrucción del gobernador Martín Llaryora, el secretario general de Gobierno, Gustavo Brandán, y el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres, coordinan la asistencia con los intendentes locales junto a personal de Gestión de Riesgo, Protección Civil, bomberos voluntarios y fuerzas de seguridad.