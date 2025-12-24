Río Negro: cómo regularizar Automotor e Inmobiliario y gestionar el Pago Anual 2026

La Agencia de Recaudación recordó que los contribuyentes pueden regularizar deudas de Automotor e Inmobiliario. Foto: gentileza.

Los contribuyentes de Río Negro tienen tiempo hasta el 31 de diciembre para regularizar deudas de Automotor e Inmobiliario y quedar en condiciones de acceder a los beneficios del Pago Anual 2026, informó la Agencia de Recaudación provincial.

A través del portal agencia.rionegro.gov.ar se pueden realizar todos los trámites relacionados con el pago de impuestos:

Cancelar cuotas pendientes.

Generar boletas.

Consultar el estado tributario actualizado.

Opciones disponibles

Entre las herramientas vigentes se incluyen planes de pago 100% online, tanto al contado —con reducción de intereses resarcitorios— como en planes de 3 y 12 cuotas.

También se puede abonar con: tarjeta de débito, transferencias, billeteras virtuales, tarjetas de crédito (con financiación definida por cada entidad bancaria).

La Agencia recordó la importancia de declarar y actualizar un correo electrónico vigente, ya que es el medio utilizado para enviar boletas, avisos y comunicaciones durante el año fiscal.